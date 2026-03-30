SG Aßling/Grafing kämpft sich nach zweimaligem Rückstand zum Punkt

FB Frauen BZL Grafing/Aßling (rot) von links Johanna Garnreiter , Luisa Schmidt , Stephanie Troeger , Eva Bürgmayr – Foto: Sro

„Die hatten sich hervorragend auf uns eingestellt“, zollte Andreas Hummel dem Gegner SG Haar/Grasbrunn nach dem 2:2 (1:2) Respekt. Der Co-Trainer der Fußballerinnen aus Aßling und Grafing war deshalb nicht unzufrieden mit dem Resultat, auch wenn auf dem Weg zum anvisierten Bezirksliga-Titel nur ein einzelner Zähler heraussprang.

Denn Haar ging früh in Führung (5.). „Gleich der erste Schuss war drin“, so Hummel, „kann passieren“. Als hätten er und Trainer Rainer Huber es geahnt, hatten sie ihr Team vorab bereits auf diese Situation eingestellt. „Weiter Gas geben. Wir haben gut dagegengehalten.“ Auch wenn die Gäste „gut in die Zweikämpfe“ gegangen seien, schafften die Gastgeberinnen auf dem Bixe schnell den Ausgleich. Sandra Moleh nutzte einen Nachschuss zum 1:1 (14.).