SG Aßling/Grafing fordert Schlusslicht Neubeuern heraus: „Wird eher zach als schön“

Als Tabellenführer tritt die SG Aßling/Grafing heute Abend (19.30 Uhr) beim Schlusslicht der Bezirksliga 01 in Neubeuern an. Wenngleich Rainer Huber, Coach des Spitzenreiters, davor warnt, die SG Neubeuern/Rohrdorf-Thansau zu unterschätzen, gibt er zu: „So viel Arroganz darf sein – ein Dreier ist Pflicht.“

Kein Wunder, blickt man auf die Saisonbilanz. Neubeuern hat die löchrigste Abwehr, 23 Gegentreffer in acht Spielen sind vielsagend. Die gleiche Anzahl hat die SG Aßling/Grafing vorzuweisen, allerdings als geschossene Tore. „Die haben gegen uns also nichts zu verlieren, das wird schwer“, mutmaßt Huber. Er befürchtet: „Das wird wohl eher zach als schön.“ Auch wenn man gut aufgestellt antreten könne.