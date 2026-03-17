SG Aßling/Grafing baut mit einem deutlichen Sieg die Tabellenführung aus

Gekonnte Ballmitnahme: Maria Riedl traf für die SG Aßling/Grafing zum wichtigen 1:0. – Foto: SRO

Die SG Aßling/Grafing siegte gegen Otting mit 4:0. Coach Rainer Huber musste in der Pause aber deutliche Worte finden.

SG-Coach Rainer Huber musste deutliche Worte finden, um die erste Halbzeit im Bezirksligaduell mit den Ottinger Fußballerinnen in eine bessere zweite zu drehen.

Die Halbzeitpause ist nicht nur dazu da, um Luft zu holen, neue Kraft zu schöpfen und Flüssigkeitsverluste auszugleichen. Sie dient auch dazu, Druck abzulassen. Jedenfalls im Fall der Aßlinger und Grafinger Fußballerinnen bei ihrem 4:0-Heimsieg gegen die DJK Otting am vergangenen Wochenende.

Die ersten 45 Minuten sah der Grafinger nämlich als „ein bisserl katastrophal“ an. „Zu passiv“, habe man agiert, dazu sah er „zu viele lange Pässe, die wir eigentlich nicht spielen wollten“. Gegen gut gestaffelte Ottingerinnen reichte es so „nur“ zum 1:0 durch Maria Riedl (38.).

Hubers Pausenansprache aber fruchtete: „Alle waren anschließend besser“, freute er sich. Schließlich schlug sich die Steigerung in Toren nieder. Sandra Moleh zeigte mit dem Tor zum 2:0 kurz nach Wiederbeginn, wo’s langgeht (48.). Kapitänin Sandra Funkenhauser bestätigte den „Weg“ mit dem 3:0 (66.) und Katharina Kraus markierte mit dem 4:0 das Ziel (81.).

Letztlich waren alle bei der SG zufrieden: Wieder einmal zu Null gespielt, die Konkurrenz zudem gepatzt, Vorsprung an der Tabellenspitze ausgebaut. Ein weiterer Schritt zum neu formulierten Vorhaben: Aufstieg in die Bezirksoberliga.