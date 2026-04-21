SG Aßling siegt deutlich, doch der Coach sieht Luft nach oben

Block mit langem Bein: Aßlings Sandra Moleh (r.) und ihr Team ließen nichts zu. – Foto: SRO

Die SG Aßling gewinnt gegen Waldhausen mit 4:0. Trotz des klaren Sieges fordert Trainer Hummel mehr Mut in der Offensive.

Denn Kapitänin Sandra Funkenhauser präsentierte sich gegen Waldhausen wieder torhungrig. Mit einem lupenreinen Hattrick (10./12./34.) leitete sie den Lohn für ein „über weite Strecken sehr diszipliniertes und strukturiertes Spiel“ ein, wie es Andreas Hummel nannte, der den verhinderten Chefcoach Rainer Huber vertrat.

Auch wenn gegen das Schlusslicht der Bezirksliga 01 die letzte Konsequenz vor dem gegnerischen Kasten meist fehlte, machten die Fußballerinnen der SG Aßling / Grafing mit einem 4:0 (3:0) den nächsten Schritt Richtung Meisterschaft.

Defensiv ließen Sandra Seibold (Rückkehr nach USA-Urlaub und Studium in Italien), Luisa Schmidt sowie die Außenverteidigerinnen Eva Bürgmayr und Elisabeth Oswald nichts anbrennen. Denn Waldhausen zeigte auf dem Büchsenberg „gutes Stellungsspiel“ und machte es der SG nicht leicht.

In der Offensive sah Hummel trotz des 4:0 durch Katharina Maier (80.) noch Entwicklungspotenzial. „Wenn wir künftig wieder mutiger agieren, die Extrameter gehen und das Tempo erhöhen, können wir unseren Offensivdruck deutlich steigern.“ Insgesamt sei es, so der SG-Coach, „ein solider Auftritt mit vielen positiven Ansätzen“ gewesen, die Mut für die ausstehenden Spiele Richtung Titelgewinn machten.