SG Ascholding/Thanning erwartet „schwierigste Kreisklassen-Saison"

Die SG Ascholding/Thanning vor der Kreisklassen-Saison 2026/27: (hi., v.li.) Trainer Marcus Dürnegger,. Philip von Jagemann, Tomas Paciaroni, Benjamin Seidl, Johann Detter, Marinus Poschenrieder, Stefan Kranz, Kilian Kranz, Quirin Walleitner, Benedikt Spötzl, Alexander Wolf, Max Müller, (vo., v.li.) Georg Feger, Ferdinand Möss, Dominik Lacherdinger, Tobias Weng, Fabian Ziegler, Alexander Denk, Josef Mayer, Durim Ajoari, Martin Fichtner, Kilian Ketterl und André Fischer. – Foto: cga

Einfach wird die kommende Runde aus seiner Sicht allerdings nicht. „Ich rechne damit, dass es die schwierigste Kreisklassen-Saison bisher wird“, sagt Dünnegger. Viele Konkurrenten hätten personell aufgerüstet. Als Beispiele nennt er den TSV Brunnthal und die FF Geretsried. Auch den Aufsteiger SG Schäftlarn/Baierbrunn sieht der Coach als Geheimfavoriten.

Mit Zuversicht starten die Fußballer der SG Ascholding/Thanning in die neue Kreisklassensaison. Trainer Marcus Dünnegger zieht vor der letzten Vorbereitungsphase ein positives Fazit: „Ich war bisher sehr zufrieden, auch mit der Beteiligung. Die Jungs ziehen kräftig mit.“ Auch mit dem Fitnesszustand seiner Mannschaft zeigt sich der Coach zufrieden. Als Beispiel führt er das Pokalspiel gegen die DJK Darching (3:2) an, als die SG bei großer Hitze über 60 Minuten lang eine gute Intensität zeigte.

Ascholding/Thanning musste drei Akteure abgeben - Kader ist nicht mehr so breit

Mit Simon Gebhart (übernimmt als Trainer den SV Münsing), Christian Klein und Korbinian Jarzina stehen der SG drei Säulen aus der Vorsaison nicht mehr zur Verfügung. „Das waren drei gute Fußballer“, sagt Dünnegger, der in seine zweite Saison bei der Spielgemeinschaft geht. Verstärkung gibt es aber durch Tobias Weng vom 1. FC Penzberg. Außerdem sollen „junge talentierte Spieler“ wie Martin Fichtner und Michael Seidl den nächsten Schritt machen. Zwar sei der Kader nun nicht mehr so breit wie im Vorjahr, „aber ich kann mich nicht beschweren“, betont Dürnegger. Verzichten muss er noch auf Thomas Kopp und Marinus Poschenrieder, die an einer Schambeinentzündung laborieren. Ansonsten sieht er seine Mannschaft aber auf einem guten Weg.

Die Vorgaben von Seiten des Vereins sind klar. „Wir haben definitiv das Ziel, gut durch die Vorrunde zu kommen“, erklärt der Trainer. Mit dem Abstiegskampf möchte man in Ascholding und Thanning nichts zu tun haben. Dürnegger: „Ich glaube nicht, dass es für vorne reicht, denn es ist eine enge Liga. Aber die Qualität ist da. Wir haben schon den Anspruch, vom Tabellenkeller wegzubleiben.“