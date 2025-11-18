SG Aschheim/Kirchheim weiter in der Erfolgsspur!

Die Erstvertretung der SG Aschheim/Kirchheim bleibt weiter in der Erfolgsspur. Am Sonntag Abend bezwangen die Gastgeber die SG Grafing/Aßling souverän mit 2:0. Die verstärkt wirkenden Gäste zeigten eine gute Partie und hielten das Spiel bis zur 35. Minute offen. Johanna Wölfle verwandelte gekonnt eine Flanke von Lena Brodmann zum 1:0. Ab diesem Zeitpunkt bestimmte die SG das Spiel, ein weiteres Tor war nur eine Frage der Zeit. In der 72. Minute war es dann soweit. Alisa Gücker steckte den Ball schön in die Gasse durch, Isabell Wing startete, lief alleine auf die Torhüterin zu und schob den Ball rechts an Ihr zum 2:0 vorbei. In der Schlussphase kamen beide Teams noch zu Chancen. Die bessern Lagen jedoch auf Gästeseite, die jedoch Laura Stengl glanzvoll parieren konnte.