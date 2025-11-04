SG Aschheim/Kirchheim siegt im Topspiel!

Beim Spiel gegen Eintracht Karlsfeld hieß es Dritter gegen Vierter, also ein wichtiges Spiel für beide Teams. Auswärts in Karlsfeld bei schlechtem Wetter erwischten wir den besseren Start und konnten früh mit zwei Toren in Führung gehen. Zweimal das selbe Muster: wir setzen uns auf dem rechten Flügel stark durch und mussten in der Mitte dann nurnoch einschieben. Danach kamen die Karlsfelder besser ins Spiel und konnten durch einen platzierten Schuss außerhalb des Strafraums den Anschlusstreffer erzielen. Es dauerte aber nicht lange bis wir einen weiteren Treffer nachlegten, selber Spielzug wie bei den ersten beiden Toren, nur war es diesmal ein Eigentor von der Abwehrspielerin. Mit einer guten 3:1-Führung gingen wir also in die Halbzeit. Nach der Halbzeit passierte nicht mehr viel. Es kam zu vereinzelten Abschlüssen auf beiden Seiten aber ohne Torerfolg. Am Ende gewannen wir das Spiel mit 3:1 und konnten den dritten Tabellenplatz festigen.