SG Aschheim/Kirchheim siegt im Derby!

Wir wussten, dass die Dornacher auch im 2.Derby wieder alles reinwerfen werden und vor allem vorne sehr gefährlich werden können. Das merkten wir dann auch als wir nach nur einer Minute durch ein schönes Zuspiel der Dornacher-Außenspielerin das erste Gegentor kassierten. Wir ließen uns davon aber nicht verunsichern und spielten wie auch in den letzten Spielen mit viel Ruhe. So schafften wir es uns das ganze Spiel immer wieder aus dem Pressing der Dornacher zu befreien. Nach 10 Minuten konnten wir, durch schönes Passspiel im gegnerischen Strafraum den Ausgleich erzielen. Danach kamen die Gäste gelegentlich zu Torchancen und Ecken, aber hier zeigten sich unsere starke Abwehr und Torfrau. Kurz vor der Halbzeit konnten die Dornacher einen langen Ball nicht sicher machen, wodurch unsere Stürmerin den Ball für das 2:1 nur noch reinschieben musste.

Wie auch in der ersten Hälfte mussten wir in der zweiten Hälfte ein früheres Gegentor hinnehmen, da die Dornacher ihren Größenvorteil bei den Ecken nun ausnutzen konnten. So stand das Spiel lange 2:2, ohne dass es zu größeren Torchancen kam. Allerdings konnten wir durch Standards gefährlich werden und trafen dabei einmal das Lattenkreuz. Genauso gelang es uns nach einem Freistoß, den die Torfrau nur nach vorne abprallen lassen konnte, den 3:2-Siegtreffer zu erzielen.



Ein weiteres Highlight der Saison, das Derby auf heimischen Rasen mit vielen Zuschauern, konnten wir wieder für uns entscheiden! Derbysieger, Derbysieger, Derbysieger, hey hey hey!