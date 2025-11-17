 2025-10-30T14:25:35.653Z

Spielbericht

SG Aschheim/Kirchheim II weiter im Pech.

A-Klasse 02
Cen. Arg. Mü II
SG FC Aschheim II
So., 16.11.2025, 15:00 Uhr
SG FC Aschheim / Kirchheim
SG FC Aschheim / KirchheimSG FC Aschheim II
Centro Argentino München
Centro Argentino MünchenCen. Arg. Mü II
3
4
Abpfiff

Erneut konnte sich die 2. Garde der SG Aschheim/Kirchheim nicht belohnen. Zu viele Fehler in der Defensive verursachen immer wieder unnötige Niederlagen. Obwohl in diesem Spiel der Gegner Centro de Argentino II nur eine wirklich klare Torchance vorweisen konnte, kassierte die SG vier Treffer. Die ersten 3 waren Patzer der Hintermannschaft, das letzte war ebenso unnötig da man nach einer Ecke den Ball nicht klären konnte. Im Aufbau waren Schwächen von beiden Teams zu sehen, jedoch war hier bei der SG eine klare Steigerung der Offensive im Gegensatz zu den vergangenen Spielen zu erkennen. Das Team braucht einen langen Atem und ein Erfolgserlebnis um wieder in die Spur zu finden.

Christian ScheidweilerAutor