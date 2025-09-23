SG Ascherbach schlägt nach Auftaktpleite zurück – Unterpfaffenhofen darf auswärts jubeln

Zweigeteilte Welt bei den Fußball-Frauen: Während die Teams der SG Ascherbach und aus Überacker Grund zum Jubeln hatten, setzte es anderorts teils deutliche Niederlagen.

SG Ascherbach – TSV Neuried 6:0 (2:0) – Ein Ausrufezeichen hat die SG Ascherbach – der Zusammenschluss aus FC Puchheim und 1. SC Gröbenzell – am zweiten Bezirksliga-Spieltag gesetzt. Ein halbes Dutzend Tore konnten die Spielerinnen von Trainerin Marinella Rito gegen das Team aus dem Nachbar-Landkreis bejubeln. In einer insgesamt einseitigen Partie sorgten Dauer-Knipserin Alina Serter (15.) und Elena Woda (35.) für die 2:0-Pausenführung. Madlen Hiereth besorgte mit dem 3:0 kurz nach Wiederanpfiff für die Vorentscheidung (48.). Die eingewechselte Joline Krumme (72. und 90.) sowie Clara Chinaka (80.) machten schließlich den Kantersieg der Ascherbacherinnen perfekt.

Kreisliga

SG Wildenroth/Aich – SG Isarwinkel 1:1 (0:0) – Zweites Spiel, zweites Unentschieden. Nach dem Remis im Derby gegen RW Überacker musste die Spielgemeinschaft aus Wildenroth und Aich auch im Duell mit der SG Isarwinkel die Punkte teilen. Nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit schien Lisa Schmölzl die Gastgeberinnen auf die Siegerstraße zu schießen (48.). Doch die Gäste fanden auf das Tor prompt die richtige Antwort. Christine Demmel verwandelte kurz darauf einen Strafstoß zum 1:1-Ausgleich (55.).

SG Eglfing/Peißenberg – RW Überacker II 1:2 (1:0) – Nehmerqualitäten bewies die zweite Garde von RW Überacker. In der ersten Halbzeit habe man sich aber noch einlullen lassen, wie Trainer Maximilian Libal sagt: „Von den Gegnerinnen, die nicht wirklich gut waren, von dem schönen Bergpanorama, oder dem tollen Sonnenuntergang? Ich weiß es nicht“, meinte Libal. „Es war irgendwie alles wichtiger als das Fußballspiel.“ Passend dazu fiel dann kurz vor der Halbzeit auch das 0:1 durch ein Eigentor. Ganz anders dann der Auftritt nach Wiederanpfiff. „Wir haben Gas gegeben, wir haben aufgedreht“, lobt der RW-Coach. Und das wurde belohnt. Erst glich Sunniva Schiller aus (54.). „Ein Traumtor“, so Libal. Und kurz vor Schluss machte dann die unglückliche Eigentorschützin Melina Giannakos ihren Fehler wett und erzielte den 2:1-Siegtreffer (84.).

A-Klasse

SG Ascherbach II – SV Hohenfurch 2:2 (1:1) – Zweimal lag die zweite Garde der Spielgemeinschaft aus FC Puchheim und 1. SC Gröbenzell gegen das Team aus dem Landkreis Weilheim-Schongau in Front. Zweimal gaben sie den Vorsprung aus der Hand. Am Ende stand eine gerechte Punkteteilung. Im ersten Durchgang hatte Lara-Sophie Penter die Gastgeberinnen in Führung geschossen (5.), ehe Kristina Rid ausglich (23.). Gleiches Spiel dann im zweiten Durchgang. Diesmal brachte Sarah Dietel die Ascherbacherinnen in Front (56.), doch wieder erwies sich Rid als Spielverderberin (77.).

SV Fuchstal – SG Puch/Biburg/Olching 5:1 (1:1) – Noch fremdelt die erstmals am Spielbetrieb teilnehmende SG aus Puch Biburg und Olching mit dem Großfeld. Gegen Ende der Partie ging der Dreier-SG wie schon vergangene Woche die Kraft aus. Dabei sah es eine knappe Stunde gar nicht schlecht aus. Katja Horger sorgte sogar für die Gäste-Führung (20.), die Lisa Storf jedoch postwendend ausglich (24.). Erst mit Fuchstals 2:1 durch Nadja Fischer (55.) nahm das Unglück seinen Lauf. Nochmal Fischer (65.), Le Ann Glover (85.) und Katharina Schwarz (90.) schraubten das Ergebnis in die Höhe.

SC Unterpfaffenhofen – TuS Holzkirchen 1:6 (0:2) – „Wir haben leider gar nicht ins Spiel gefunden, nur unsere Torhüterin hat uns lange im Spiel gehalten“, sagt SCU-Trainer Maximilian Kasier. Ganz anders aus Holzkirchen, die von Beginn an das Spiel an sich rissen. Liselotte Magnin (18.) und Katharina Weber (38.) besorgten Holzkirchens 2:0-Pausenführung. Im zweiten Durchgang waren dann noch Theresa Schmidhofer (53.) zweimal Weber (63. und 65.) sowie Lorin Beiner (75.). Jacqeline Behr konnte per Freistoß immerhin noch den Ehrentreffer für Upfer Madln erzielen.

SG GW Gröbenzell/Lochhausen – RW Überacker III 1:1 (0:0) – Einen nicht unbedingt zu erwartenden Punkt hat Überackers dritte Garde beim letztjährigen Spitzenteam aus Gröbenzell und Lochhausen geholt. Die Gastgeberinnen waren zwar in der 53. Minute in Führung gegangen. Doch kurz vor Schluss gelang Überackers Erica di Tano das Tor zum 1:1 (84.) – der erste Punkt für die Rot-Weißen. (Thomas Benedikt)