 2026-08-17T04:56:09.060Z

Spielbericht

SG Armsheim/Flonheim überrollt TSG Pfeddersheim II

Überraschend hoher Sieg für die SG

von Perry Eichhorn · Heute, 22:14 Uhr · 0 Leser
Die SG Armsheim/Flonheim schoss die TSG Pfeddersheim II vom Platz.
Die SG Armsheim/Flonheim schoss die TSG Pfeddersheim II vom Platz. – Foto: Claus-Walter Dinger

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ARMSHEIM (eip). Die mit zwei Siegen in die A-Klasse Alzey-Worms gestartete TSG Pfeddersheim II kassierte bei der SG Armsheim/Flonheim eine unerwartet hohe Niederlage.

SG Armsheim/Flonheim – TSG Pfeddersheim II 6:1 (2:1). – „Wir hätten nach 15 Minuten schon 3:0 führen müssen. Wir hatten Pfeddersheim komplett den Schneid abgekauft“, war SG-Spielertrainer Marco Del Pin stolz auf seine Mannschaft. Dem 1:0 von Pascal Mohr folgte der Ausgleich durch ein Eigentor von Leon Seib (30.). Justus Göttelmann verwandelte danach einen Eckball direkt zum 2:1 (33.). Mohr (47. Handelfmeter, 77.), Jan Kaehs mit einem 30-Meter-Kracher (62.) und Tom Klingelschmidt (82.) machten das halbe Dutzend für Armsheim/Flonheim voll. „Wir waren auf jeder Position besser. Das war eines der besten Spiele der letzten Jahre von uns“, war Del Pin hochzufrieden.