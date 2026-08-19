SG Armsheim/Flonheim überrollt TSG Pfeddersheim II

Die SG Armsheim/Flonheim schoss die TSG Pfeddersheim II vom Platz. – Foto: Claus-Walter Dinger

SG Armsheim/Flonheim – TSG Pfeddersheim II 6:1 (2:1). – „Wir hätten nach 15 Minuten schon 3:0 führen müssen. Wir hatten Pfeddersheim komplett den Schneid abgekauft“, war SG-Spielertrainer Marco Del Pin stolz auf seine Mannschaft. Dem 1:0 von Pascal Mohr folgte der Ausgleich durch ein Eigentor von Leon Seib (30.). Justus Göttelmann verwandelte danach einen Eckball direkt zum 2:1 (33.). Mohr (47. Handelfmeter, 77.), Jan Kaehs mit einem 30-Meter-Kracher (62.) und Tom Klingelschmidt (82.) machten das halbe Dutzend für Armsheim/Flonheim voll. „Wir waren auf jeder Position besser. Das war eines der besten Spiele der letzten Jahre von uns“, war Del Pin hochzufrieden.