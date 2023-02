SG Arheilgen: Strake Verbesserungen zu erkennen Die SG im Winter-TÜV: Auch wenn die Mannschaft mit ihrem aktuellen Tabellenplatz mehr als zufrieden ist, soll der Fokus für die Rückrunde auf der Vermeidung von zu vielen Gegentoren liegen

Erik Appel, Trainer der SG Arheilgen, beantwortete uns folgende Fragen.

Was lief besonders gut in der Hinrunde und wie zufrieden seid ihr?

Insgesamt sind wir mit der Hinrunde natürlich sehr zufrieden. Nachdem wir letztes Jahr bis kurz vor Schluss im Abstiegskampf waren, befinden wir uns zurzeit auf einem sehr guten 5. Tabellenplatz. Zuletzt 6 Spiele ohne Niederlage, bei denen wir 3-mal ohne Gegentor geblieben sind, machen Lust auf mehr. Vor allem muss man die Moral der Mannschaft hervorheben. In vielen Spielen konnten wir in den letzten Minuten noch entscheidende Treffer erzielen, die uns einige Punkte beschert haben. Besonders freut es uns natürlich, dass wir permanent eigene Jugendspieler ins Team integrieren. 10 Spieler aus dem aktuellen Kader haben vor 2 Jahren noch in unserer Jugend gespielt. In Kombination mit unseren erfahrenen Spielern, die den Jungs einen super Einstieg ermöglichen, sind wir auf einem sehr guten Weg.

Was muss im neuen Jahr besser werden?

Wir bekommen zu viele Gegentore. 37 Treffer in 17 Spielen müssen wir deutlich reduzieren, um uns in der ersten Tabellenhälfte zu etablieren. Auch unser Spiel mit Ball wollen wir noch weiter verbessern und variabler werden.

Welche Transfers gibt es bei euch in der Winterpause, sind Zu- oder Abgänge geplant?

Abgänge: Nabil Lamrabet (Pausiert), Christian Arndt (Pausiert),