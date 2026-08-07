SG Arheilgen legt los: Große Vorfreude beim Aufsteiger

Darmstadt. An diesem Sonntag (15.30 Uhr) beginnt für die SG Arheilgen eine neue Zeitrechnung. Nach 33 Jahren spielt die SGA erstmals wieder in der Gruppenliga (damals Bezirksoberliga). Die Vorfreude ist entsprechend groß beim Aufsteiger, der bei seinem verspäteten Auftakt die TSV Auerbach empfängt. Wie die Arheilger steigen die Bergsträßer erst jetzt in die Saison ein. In Arheilgen rechnen sich die Gäste, die zuletzt eine starke Saison gespielt haben, etwas aus. Jedoch will die SGA keinesfalls mit einer Niederlage in die Runde starten und mit großer Motivation einen Heimsieg einfahren.
Viktoria Griesheim will nach dem gelungenen Auftakt gegen den FC Fürth (2:0) nachlegen. Bei der FSG Riedrode, die mit einem schmeichelhaften 2:1-Sieg beim TSV Altheim in die Runde gestartet ist, wird das am Sonntag (15 Uhr) allerdings keine einfache Aufgabe sein. Die Mannschaft aus dem Bürstädter Stadtteil ist für eine robuste und zielgerichtete Spielweise bekannt. Da muss der Viktoria aber nicht bange sein, konnte man doch gegen Fürth auch mit kämpferischen Qualitäten gefallen.
Bereits unter Druck steht der TSV Altheim nach der 1:2 Auftaktniederlage gegen Riedrode. Jetzt muss es der TSV beim SV Groß-Bieberau (Sonntag, 15 Uhr) besser machen. Die Gastgeber haben vergangene Woche einen 0:2-Halbzeitrückstand bei Aufsteiger Olympia Lorsch noch in einen 4:2-Erfolg gedreht. Gegen Altheim soll der nächste Sieg folgen und der Grundstein für einen gelungenen Saisonauftakt gelegt werden. Für Altheim dagegen gilt, nicht erneut zu verlieren.
Der SV Hahn hat mit einem beeindruckenden 3:1-Sieg gegen die TS Ober-Roden die Rückkehr in die Gruppenliga gefeiert. Am Sonntag (15.15 Uhr) muss der Aufsteiger beim hochgehandelten FC Fürth antreten, der auf Wiedergutmachung nach der Niederlage in Griesheim aus ist. Aus Hahner Sicht wäre ein Remis ein akzeptables Ergebnis.
Interessant wird es am Sonntag (15 Uhr) beim SV Münster, der die SG Langstadt/Babenhausen zum Derby erwartet. Während Münster zum Auftakt mit dem 5:0 in Höchst ein Ausrufezeichen gesetzt hat, kamen die Langstädter beim Saisonstart nicht über ein 1:1 gegen die TVgg Lorsch hinaus. Zudem gilt es die Trennung von Trainer Max Martin zu verarbeiten.