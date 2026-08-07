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SG Arheilgen legt los: Große Vorfreude beim Aufsteiger

Erstmals seit 33 Jahren ist die SG Arheilgen wieder auf Gruppenliga-Niveau am Ball +++ Viktoria Griesheim will erneut seine Qualitäten zeigen, SG Langstadt zum Derby beim SV Münster

von Michael Sobota · 07.08.2026, 17:00 Uhr · 0 Leser
Durchgesetzt: Viktoria Griesheim (oben Tim Lorenz) kam zum Start in der Fußball-Gruppenliga zu einem 2:0-Erfolg gegen den FC Fürth (unten Ole Gärtner). Am Sonntag wollen die Griesheimer erneut punkten.
Durchgesetzt: Viktoria Griesheim (oben Tim Lorenz) kam zum Start in der Fußball-Gruppenliga zu einem 2:0-Erfolg gegen den FC Fürth (unten Ole Gärtner). Am Sonntag wollen die Griesheimer erneut punkten. – Foto: Peter Henrich

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Gruppenliga Darmstadt
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Gr.-Bieberau

Darmstadt. An diesem Sonntag (15.30 Uhr) beginnt für die SG Arheilgen eine neue Zeitrechnung. Nach 33 Jahren spielt die SGA erstmals wieder in der Gruppenliga (damals Bezirksoberliga). Die Vorfreude ist entsprechend groß beim Aufsteiger, der bei seinem verspäteten Auftakt die TSV Auerbach empfängt. Wie die Arheilger steigen die Bergsträßer erst jetzt in die Saison ein. In Arheilgen rechnen sich die Gäste, die zuletzt eine starke Saison gespielt haben, etwas aus. Jedoch will die SGA keinesfalls mit einer Niederlage in die Runde starten und mit großer Motivation einen Heimsieg einfahren.

Heute, 15:00 Uhr
FSG Riedrode
FSG RiedrodeFSG Riedrode
SC Viktoria Griesheim
SC Viktoria GriesheimGriesheim
15:00

Viktoria Griesheim will nach dem gelungenen Auftakt gegen den FC Fürth (2:0) nachlegen. Bei der FSG Riedrode, die mit einem schmeichelhaften 2:1-Sieg beim TSV Altheim in die Runde gestartet ist, wird das am Sonntag (15 Uhr) allerdings keine einfache Aufgabe sein. Die Mannschaft aus dem Bürstädter Stadtteil ist für eine robuste und zielgerichtete Spielweise bekannt. Da muss der Viktoria aber nicht bange sein, konnte man doch gegen Fürth auch mit kämpferischen Qualitäten gefallen.

Altheim in Groß-Bieberau unter Druck, Hahn bei Titelkandidat

Heute, 15:00 Uhr
SV Groß-Bieberau
SV Groß-BieberauGr.-Bieberau
TSV Altheim
TSV AltheimTSV Altheim
15:00

Bereits unter Druck steht der TSV Altheim nach der 1:2 Auftaktniederlage gegen Riedrode. Jetzt muss es der TSV beim SV Groß-Bieberau (Sonntag, 15 Uhr) besser machen. Die Gastgeber haben vergangene Woche einen 0:2-Halbzeitrückstand bei Aufsteiger Olympia Lorsch noch in einen 4:2-Erfolg gedreht. Gegen Altheim soll der nächste Sieg folgen und der Grundstein für einen gelungenen Saisonauftakt gelegt werden. Für Altheim dagegen gilt, nicht erneut zu verlieren.

Heute, 15:15 Uhr
FC Fürth
FC FürthFC Fürth
SV Hahn
SV HahnSV Hahn
15:15

Der SV Hahn hat mit einem beeindruckenden 3:1-Sieg gegen die TS Ober-Roden die Rückkehr in die Gruppenliga gefeiert. Am Sonntag (15.15 Uhr) muss der Aufsteiger beim hochgehandelten FC Fürth antreten, der auf Wiedergutmachung nach der Niederlage in Griesheim aus ist. Aus Hahner Sicht wäre ein Remis ein akzeptables Ergebnis.

Heute, 15:00 Uhr
SV 1919 Münster
SV 1919 MünsterSV Münster
SG Langstadt/Babenhausen
SG Langstadt/BabenhausenSG Langstadt/Babenhausen
15:00

Interessant wird es am Sonntag (15 Uhr) beim SV Münster, der die SG Langstadt/Babenhausen zum Derby erwartet. Während Münster zum Auftakt mit dem 5:0 in Höchst ein Ausrufezeichen gesetzt hat, kamen die Langstädter beim Saisonstart nicht über ein 1:1 gegen die TVgg Lorsch hinaus. Zudem gilt es die Trennung von Trainer Max Martin zu verarbeiten.