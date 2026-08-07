SG Arheilgen legt los: Große Vorfreude beim Aufsteiger Erstmals seit 33 Jahren ist die SG Arheilgen wieder auf Gruppenliga-Niveau am Ball +++ Viktoria Griesheim will erneut seine Qualitäten zeigen, SG Langstadt zum Derby beim SV Münster von Michael Sobota · 07.08.2026, 17:00 Uhr · 0 Leser

Durchgesetzt: Viktoria Griesheim (oben Tim Lorenz) kam zum Start in der Fußball-Gruppenliga zu einem 2:0-Erfolg gegen den FC Fürth (unten Ole Gärtner). Am Sonntag wollen die Griesheimer erneut punkten. – Foto: Peter Henrich

Darmstadt. An diesem Sonntag (15.30 Uhr) beginnt für die SG Arheilgen eine neue Zeitrechnung. Nach 33 Jahren spielt die SGA erstmals wieder in der Gruppenliga (damals Bezirksoberliga). Die Vorfreude ist entsprechend groß beim Aufsteiger, der bei seinem verspäteten Auftakt die TSV Auerbach empfängt. Wie die Arheilger steigen die Bergsträßer erst jetzt in die Saison ein. In Arheilgen rechnen sich die Gäste, die zuletzt eine starke Saison gespielt haben, etwas aus. Jedoch will die SGA keinesfalls mit einer Niederlage in die Runde starten und mit großer Motivation einen Heimsieg einfahren.

Heute, 15:00 Uhr FSG Riedrode FSG Riedrode SC Viktoria Griesheim Griesheim 15:00 PUSH