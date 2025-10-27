SG Argental - FC Isny 3 : 5

Ein Offensiv Feuerwerk per Excellence zündete der FC Isny beim Gastgeber Argental. Binnen 10 Minuten stand es durch Tore von F. Aljedian und G. Bayrak bereits 2 : 0 für den FC. Nach der Pause erhöhten F. Pausch, E. Soydemir und E. Piersciecki mit allesamt schön herausgespielten Toren auf 5 Treffer. Torpfosten, Querlatte und auf der Torlinie geklärte Aktionen der SG verhinderten ein mögliches 2 - stelliges Ergebnis für den FC Isny. Wie so oft konnte der FC selbst klare Torchancen nicht in Tore ummünzen. Aber die Art und Weise der herausgespielten Offensivaktionen des FC Isny gebührt doch der höchsten Anerkennung! Einzig die 3 zugelassenen Gegentore, die allesamt durch Nachlässigkeiten bzw. nicht konsequentes Abwehrverhalten der Defensiv - Abteilung zustande kamen, geben Grund zur Kritik. Auch wurde Spielmacher Späth von der SG Argental nie konsequent im Spielaufbau gestört; dies war auch der Grund für die zugelassenen Gegentore. Jedoch sprechen 5 schön herausgespielte Tore in einem Auswärtsspiel gegen eine nie aufgebende SG Argental für die hervorragenden Offensiv Qualitäten des FC Isny. Das Manko im Defensivverhalten sollte der FC mit einer höheren Aufmerksamkeit im Stellungsspiel und im Zweikampfverhalten schnell korrigieren können.

Thomas Grimm