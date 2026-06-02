SG Apfeldorf/Kinsau gegen TSV Steingaden: Der eine will drinbleiben, der andere will unbedingt rauf

Fußball; Saison 2022/23; A-Klasse, Abstiegsrunde; TSV Steingaden (in roten Trikots) im Heimspiel gegen den SV Apfeldorf am 30. April 2023 – Foto: Roland Halmel

Die SG Apfeldorf/Kinsau kämpft am Donnerstag in der Relegation um den Verbleib in der Kreisklasse. Gegner ist der TSV Steingaden, der zuletzt stark aufspielte.

Wer hätte ernsthaft gedacht, dass auf einmal ein windiges Pokalspiel aus dem Juli 2025 eine solche Bedeutung bekommt? Heute kann man sagen: Das Totopokal-Duell zwischen dem TSV Steingaden (A-Klasse) und der Spielgemeinschaft Apfeldorf/Kinsau (Kreisklasse) prophezeite die Zukunft. In der Relegation sehen sich die beiden Teams elf Monate später wieder – und könnten nicht unterschiedlicher mit der Lage umgehen.

Marcus Widmann, Trainer von Apfeldorf/Kinsau, hat sehr wohl abgespeichert, was seine Mannen an diesem Donnerstag (14 Uhr, Kinsau) im Hinspiel erwartet. Er hat die Steingadener gut ausgekundschaftet, lobt sie für ihr körperlich sehr robustes Spiel und ihre guten jungen Offensivmänner. „Das macht sie schwer auszurechnen“, findet der Coach, der früher als Spieler in Raisting manche spektakuläre Relegation mitgemacht hat. Kollege Andreas Menhart – sein Team gewann das Pokalspiel mit 2:1 – hat sich hingegen kein bisschen mit dem Gegner aus der Kreisklasse beschäftigt. „Wir müssen schauen, dass wir unser Ding durchziehen.“

Das lässt sich anstelle der Steingadener auch leicht sagen. Ihre Saison verlief größtenteils nach den eigenen Wünschen. Vor der Saison nahmen sie sich vor, um die oberen Plätze mitzumischen. An Meister Schongau schmeckten sie zwar nicht ganz heran, aber Rang zwei sicherten sie im Schlussspurt ab. Im letzten Monat gewannen sie fünf Spiele in Serie, allesamt gegen Vereine aus niederen Regionen, aber: „Da war kein Wackler dabei“, betont Menhart.

Am anderen Ende der Skala befinden sich die Fußballer aus Kinsau und Apfeldorf. Eine einzige Partie gewannen sie im Jahr 2026 – und auch dieser Erfolg ist schon wieder fast einen Monat her. Die übrigen zehn Spiele verloren sie alle. „Rein sportlich enttäuschend, wir haben nie zu unserer Form gefunden, hatten viele eigene Baustellen“, sagt Trainer Widmann. Doch einen Vorteil hatte die Endlos-Misere: Frühzeitig war klar, dass sie in der Relegation eine weitere Chance auf den Ligaverbleib erhalten. Marcus Widmann ließ bereits vor Wochen die Festplatten formatieren. „Wir hatten Zeit, uns im Kopf darauf vorzubereiten.“ Sie sehen die Relegation nun als große Chance, „die Saison in zwei Spielen zu retten“, so formuliert es der Coach.

Den Gegner tragen Euphorie und Sehnsucht. Vor exakt zehn Jahren stiegen die Steingadener aus der Kreisklasse ab. Im Dorf hat sich über die Dekade der Wille zur Rückkehr aufgestaut. „Seit der Relegation gegen Unterdießen gab es kein solches Highlight“, weiß Andreas Menhart. Im Jahr nach dem Fall in die A-Klasse eröffnete sich für den TSV direkt die Gelegenheit zur Korrektur. Doch die 0:2-Niederlage im Rückspiel leitete eine Misere ein, die erst jetzt ihr Ende findet. Zuletzt bei den Top-Spielen gegen Rott, Schönach oder Schongau waren teils 300 Zuschauer am Platz und entfachten Vorfreude auf die Relegation. Mit Andreas Neumeier und Tobias Hindelang stehen noch wackere Veteranen im Kader, die bereits vor neun Jahren gegen Unterdießen dabei waren. Beide sind allerdings angeschlagen.

Auch die Fußballer aus Kinsau und Apfeldorf rekrutieren fleißig Schlachtenbummler für ihr Finale. Marcus Widmann verlangt von seinen Mannen, dass sie am Donnerstag daheim zügig die Emotionen auf den Platz bringen, um die Zuschauer anzuzünden. „Ich hoffe, dass uns die Dörfer Rückenwind geben, dann kann das ein heißer Tanz werden.“ Auch unter seinen Leuten gibt es Gezeichnete einer langen Saison, einige lassen sich gar vom Physiotherapeuten behandeln. Wenigstens die Hälfte seiner Leute hat beste Erinnerungen an die Relegation. Vor drei Jahren triumphierten die – damals noch eigenständigen – Kinsauer im Elfmeterschießen gegen Fuchstal. Andreas Köppl, Schütze des entscheidenden Strafstoßes, steht nach wie vor im Kader. Er ist mit acht Treffern gar bester Schütze seines Teams in dieser Saison. Gute Omen können die SG-Fußballer allemal gebrauchen.