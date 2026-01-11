SG AOI verlängert mit Tripp und Giese

Die SG Altenh/Oelsh/Istha stellt frühzeitig die Weichen für die kommende Saison und kann dabei zwei wichtige Personalien vermelden: Sowohl Trainer Tripp (1. Mannschaft) als auch Trainer Giese (2. Mannschaft) haben ihre Verträge verlängert und bleiben dem Verein weiterhin erhalten.
Die Entscheidung unterstreicht den eingeschlagenen Weg der sportlichen Kontinuität – und das mit gutem Grund. Die erste Mannschaft unter Trainer Tripp spielt eine herausragende Saison und steht aktuell an der Tabellenspitze. Das klare Ziel: der Aufstieg in die Kreisoberliga. Die Entwicklung der Mannschaft, die Stabilität in den Leistungen und die mannschaftliche Geschlossenheit sprechen für die erfolgreiche Arbeit des Trainerteams.
Auch die zweite Mannschaft kann auf ein sehr positives Jahr zurückblicken. Nach dem Aufstieg zeigt das Team von Trainer Giese starke Leistungen in der Kreisliga B und hat sich dort hervorragend etabliert. Mit konstanten Auftritten beweist die Mannschaft, dass sie in der neuen Liga nicht nur mithalten, sondern Akzente setzen kann.
Der Verein zeigt sich sehr zufrieden mit der Arbeit beider Trainer:
„Beide Teams entwickeln sich sportlich wie menschlich sehr gut. Die Verlängerungen sind ein klares Zeichen des Vertrauens und der gemeinsamen Perspektive“, heißt es aus dem Vereinsumfeld.
Mit Tripp und Giese an der Seitenlinie blickt die SG AOI optimistisch in die Zukunft und hofft, die laufende Saison mit weiteren Erfolgen krönen zu können.