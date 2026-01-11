SG AOI verlängert mit Tripp und Giese

Die SG Altenh/Oelsh/Istha stellt frühzeitig die Weichen für die kommende Saison und kann dabei zwei wichtige Personalien vermelden: Sowohl Trainer Tripp (1. Mannschaft) als auch Trainer Giese (2. Mannschaft) haben ihre Verträge verlängert und bleiben dem Verein weiterhin erhalten.

Die Entscheidung unterstreicht den eingeschlagenen Weg der sportlichen Kontinuität – und das mit gutem Grund. Die erste Mannschaft unter Trainer Tripp spielt eine herausragende Saison und steht aktuell an der Tabellenspitze. Das klare Ziel: der Aufstieg in die Kreisoberliga. Die Entwicklung der Mannschaft, die Stabilität in den Leistungen und die mannschaftliche Geschlossenheit sprechen für die erfolgreiche Arbeit des Trainerteams.