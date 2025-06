SG Antdorf/Iffeldorf geht mit „Leck-mich-Gefühl“ in die Relegation

Als in Raisting der Schlusspfiff ertönte, fühlte es sich für den SG Antdorf/Iffeldorf an, als stünde der Klub vor den Trümmern der Saison. Klar war das Remis und der verspielte Direktaufstieg in die Kreisliga ein gewaltiger Tiefschlag. Aber noch ist ja nichts verloren. Und zugegeben: Dem TSV Murnau II mit den mannigfaltigen Möglichkeiten des Landesliga-Klubs überhaupt bis zum letzten Spieltag Paroli zu bieten, ist schon aller Ehren wert.

Nun hat die SG zwei Zusatzschichten zu bewältigen. Am Donnerstag beim WSV Unterammergau, drei Tage später vor eigenem Publikum in Antdorf. Vielleicht mit einem versöhnlichen Ende. Bis dahin muss unter dem letzten Punktspiel ein Schlussstrich stehen. Gar nicht so einfach. Immer noch beschäftigen zwei Aspekte die Aufarbeitung: die Angst vor der eigenen Courage, aber auch Schiedsrichter Roman Sonnenberg, der ursprünglich gar nicht eingeteilt war.

„Er war in diesem Spiel total überfordert“, wetterte Markus Winkler am Montag noch. Der Kapitän der SG bringt kein Verständnis dafür auf, Sonnenberg für diese Partie einzuteilen, der bereits beim Auswärtsspiel der Antdorfer in Höhenrain aus Sicht von Winkler drei unberechtigte Elfmeter auf beiden Seiten verhängt hatte.