SG ANH siegt zum Auftakt gegen Bürgermoos II

Auch die Team 3 der SG Achberg/Neuravensburg/Hergensweiler startete heute in die Saison der Kreisliga B4 Reserve. Zu Gast war der SC Bürgermoos auf dem Spotplatz des SV Neuravensburg.

Gleich zu Beginn zeigte sich die SG ANH in Spiellaune und wollte klar machen, wo die Punkte hin gehören. Nach einigen guten Möglichkeiten in den ersten Miuten, kamen die Hausherren durch Sumper (31.) richtig gefährlich vors Tor, doch der Keeper hält. Dominik Kloos machte es in der 33. Minute besser und haut den Ball ins Tor zur 1:0 Führung. Auch im weiteren Spielverlauf drängte die SG weiter auf das Tor der Gäste. Allerdings dauerte es bis in die 45. Spielminute ehe, Nevio Müller auf 2:0 erhöhen kann nach einee Welrklasse Aktion von Kick. So ging das Heimteam mit einem beruhingendem 2:0 in die Pause.