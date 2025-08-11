SG Anderlingen/Byhusen startet mit Kantersieg in die neue Saison

Die SG Anderlingen/Byhusen ist mit einem überzeugenden Sieg in die neue Saison der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West gestartet. Gegen Aufsteiger FC Oste/Oldendorf II setzte sich der Tabellenzweite der vergangenen Saison klar mit 6:0 durch.

Zunächst hielt der Gast gut dagegen, in den ersten Minuten hatten die Gastgeberinnen noch kleinere Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden. Mit zunehmender Spieldauer nahm Anderlingen/Byhusen jedoch das Heft in die Hand. Jonna Marie Parey eröffnete in der 7. Minute den Torreigen. Jarste Schröder erhöhte nach 23 Minuten auf 2:0, bevor Marit Postels (42.) und erneut Schröder (45.) noch vor der Pause auf 4:0 stellten.

Nach dem Seitenwechsel ließ die SG nichts anbrennen. Milena Van-der-Pütten traf in der 59. Minute zum 5:0, nur drei Minuten später setzte Postels mit ihrem zweiten Treffer den Schlusspunkt.

„In den ersten Minuten hat Oste noch gut dagegen gehalten und wir hatten in einigen Situationen noch unsere Schwierigkeiten. Wir sind dann aber im Laufe des Spieles immer besser reingekommen, sodass wir uns mehrere Chancen herausgespielt und diese zum Teil auch nutzen konnten“, erklärte SG-Trainerin Chiara Hess. In der Schlussphase ging die Heimelf zwar etwas ruhiger zu Werke, ließ aber auch defensiv nichts mehr zu. „Wir freuen uns, dass wir mit einem souveränen Sieg in die Liga starten konnten“, so Hess.