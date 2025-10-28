SG Anderlingen/Byhusen bleibt auch gegen SG WDB ungeschlagen

In der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West trennten sich die SG Anderlingen/Byhusen und die SG WDB am 10. Spieltag mit 2:2. Anderlingen bleibt damit auch im zehnten Saisonspiel ungeschlagen.

Die Partie begann zerfahren auf schwerem Geläuf. Beide Teams taten sich im Spielaufbau schwer. Nach 26 Minuten ging WDB in Führung, als Fabienne Ritter einen Handelfmeter sicher verwandelte. Nur drei Minuten später traf Monique Limberg zum 2:0. Kurz vor der Pause verkürzte Anderlingen durch einen Foulelfmeter von Lina Treu auf 1:2.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Anderlingen den Druck und kam in der 58. Minute durch Tiara Burfeind zum Ausgleich. Danach blieb das Spiel offen. „Wir hatten uns natürlich mehr vorgenommen. Ich kann der Mannschaft aber keinen Vorwurf machen. Wir haben alles reingehauen und gekämpft, konnten unser Spiel aber nicht durchziehen, da der Platz sehr schwer zu bespielen war“, sagte Trainerin Chiara Hess. Ihre Mannschaft hatte laut ihr noch zwei große Chancen auf den Sieg, die ungenutzt blieben.

Auch WDB-Trainer Chris Mehrtens sprach von einem intensiven Duell. „Für einen mit zunehmender Spielzeit immer schwerer zu bespielbaren Platz sahen die Zuschauer ein klasse (Kampf-)Spiel. Beide Mannschaften hatten Chancen zum Siegtreffer, aber am Ende war es aus meiner Sicht ein verdientes Unentschieden, obwohl wir natürlich gerne die drei Punkte mitgenommen hätten.“ Mehrtens lobte zudem die Einstellung seiner Mannschaft: „Vom Trainerteam ein großes Kompliment an die Mannschaft für die gezeigte Leistung.“