SG Am Lichtenstein/FC Hersbruck II – FSV Schönberg 1:0

Von Beginn an übernahm der FSV Schönberg die Kontrolle und setzte die Defensive der SG unter Druck. Viel Ballbesitz und zahlreiche Vorstöße in die gegnerische Hälfte zeugten von der Überlegenheit der Gäste, doch klare Torchancen blieben Mangelware. Die Hausherren konzentrierten sich vor allem auf eine kompakte Abwehrarbeit und lauerten auf Fehler. Die entscheidende Szene ereignete sich in der 28. Minute: Nach einem Foulspiel im Strafraum entschied der Unparteiische auf Elfmeter für die SG. Matthias Geng trat an und verwandelte sicher zur 1:0-Führung. Es sollte der einzige Treffer des Tages bleiben. Im zweiten Durchgang erhöhte Schönberg nochmals das Tempo, fand aber weiterhin kaum ein Mittel gegen die vielbeinige Abwehrreihe der Gastgeber. Selbst eine Zeitstrafe gegen Geng in der 70. Minute konnten die Gäste nicht nutzen, um den Ausgleich zu erzwingen. Am Ende brachte die SG den knappen Vorsprung mit großem kämpferischem Einsatz über die Zeit.

Tor: 1:0 Geng (28./FE); SR: Alexander Kotik.