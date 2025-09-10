Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielbericht
SG Am Lichtenstein und FC Hersbruck II hat eine schmerzhafte Niederlag
Das Spiel auf Hohenstädter Rasen lief über 90 Minuten eigentlich nur in eine Richtung – nämlich aufs Gehäuse der Gastgeber. Die Spielgemeinschaft musste bereits in den ersten 45 Minuten vier Gegentreffer hinnehmen.
Genauso machten die Gäste aus Rückersdorf gleich nach dem Seitenwechsel weiter – Nico Daferner traf in der 46. Minute zum 0:5. Im Abstand von zehn Minuten machte Marco Döll in der 64. Minute zunächst das 0:6, dann das 0:7, Teamkollege Frindt erhöhte auf 0:8. Kurz vor dem Abpfiff beendete die Gastelf den Torreigen mit dem Treffer zum 0:9.