Spielbericht

SG Am Lichtenstein und FC Hersbruck II hat eine schmerzhafte Niederlag

KK ER/Peg 4
Rückersdorf
(SG1) Am Lichtenstein 1/FC Hersbruck 2

Das Spiel auf Hohenstädter Rasen lief über 90 Minuten eigentlich nur in eine Richtung – nämlich aufs Gehäuse der Gastgeber. Die Spielgemeinschaft musste bereits in den ersten 45 Minuten vier Gegentreffer hinnehmen.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
(SG1) Am Lichtenstein 1/FC Hersbruck 2
(SG1) Am Lichtenstein 1/FC Hersbruck 2
TSV Rückersdorf
TSV Rückersdorf
0
9
Abpfiff

Genauso machten die Gäste aus Rückersdorf gleich nach dem Seitenwechsel weiter – Nico Daferner traf in der 46. Minute zum 0:5. Im Abstand von zehn Minuten machte Marco Döll in der 64. Minute zunächst das 0:6, dann das 0:7, Teamkollege Frindt erhöhte auf 0:8. Kurz vor dem Abpfiff beendete die Gastelf den Torreigen mit dem Treffer zum 0:9.

