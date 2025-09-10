SG Am Lichtenstein und FC Hersbruck II hat eine schmerzhafte Niederlag

Das Spiel auf Hohenstädter Rasen lief über 90 Minuten eigentlich nur in eine Richtung – nämlich aufs Gehäuse der Gastgeber. Die Spielgemeinschaft musste bereits in den ersten 45 Minuten vier Gegentreffer hinnehmen.

Genauso machten die Gäste aus Rückersdorf gleich nach dem Seitenwechsel weiter – Nico Daferner traf in der 46. Minute zum 0:5. Im Abstand von zehn Minuten machte Marco Döll in der 64. Minute zunächst das 0:6, dann das 0:7, Teamkollege Frindt erhöhte auf 0:8. Kurz vor dem Abpfiff beendete die Gastelf den Torreigen mit dem Treffer zum 0:9.