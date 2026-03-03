SG Altreichenau/Hintereben: Josef Wagner kommt im Sommer Der erfahrene Übungsleiter wird den Kreisklassisten in der nächsten Saison anleiten von PM / ts · Heute, 09:20 Uhr · 0 Leser

Josef Wagner (zweiter von links) und der künftige Co-Spielertrainer Dominic Obergroßberger (zweiter von rechts) mit den SG-Funktionären – Foto: SG Altreichenau/Hintereben

Die SG Altreichenau/Hintereben hat einen neuen Chefanweiser verpflichtet: Ab Sommer übernimmt Josef Wagner, die sportliche Verantwortung und wird dabei von Co-Spielertrainer Dominic Obergroßberger unterstützt. Der Kreisklassist setzt damit ein klares Zeichen für die zukünftige Ausrichtung der Mannschaft.

Wagner, der derzeit die U17 des FC Sturm Hauzenberg coacht, tritt die Nachfolge als Cheftrainer von Marcus Mandl und Obergroßberger an und bringt umfangreiche Erfahrung mit. "Ich freue mich sehr auf die Aufgabe bei der SG Altreichenau/Hintereben. Die Mannschaft besitzt ein großes Potenzial, eine starke Basis im Umfeld und motivierte Spieler. Unser Ziel ist es, die Mannschaft kontinuierlich weiterzuentwickeln sowie attraktiven und erfolgreichen Fußball zu spielen. Ich hatte bereits fünfeinhalb schöne Jahre beim HSV und freue mich, dass die Verantwortlichen erneut ihr Vertrauen in mich setzen.“, erklärt der neue Cheftrainer Josef Wagner.





Auch die Vereinsführung zeigt sich überzeugt von der Entscheidung: "Mit Josef gewinnen wir einen Trainer, der sowohl fachlich als auch menschlich hervorragend zu unserem Team passt. Wir kennen Josef aus unserer gemeinsamen Zeit beim HSV gut und wissen, dass er durch seine Erfahrung das Team weiter festigen kann und die Mannschaft kontinuierlich weiter entwickeln kann.“, sagt Hinterebens Abteilungsleiter Stephan Kern.



