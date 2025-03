SG Altmorschen/Binsförth sichert Zukunft

Das Trainer- und Betreuerteam um Markus Warmbier und Marcel Peetz hat nach einer überaus erfolgreichen Saison – aktuell mit einem beachtlichen 5. Tabellenplatz im oberen Tabellenmittelfeld der Kreisliga A1 Schwalm-Eder – seine Verträge um ein weiteres Jahr verlängert. Diese Entscheidung, berichtet Hessensport 24 am 25. März 2025, kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich das Team in einer vielversprechenden Phase befindet.

Das Engagement und die Fähigkeit, neue Spieler schnell und effektiv in das Mannschaftsgefüge zu integrieren, sind wesentliche Bestandteile des aktuellen Erfolgs. Die Neuzugänge, die sich nahtlos ins Team eingefügt haben, stellen einen wichtigen Baustein der erfolgreichen Saison dar.