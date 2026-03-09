SG Altheim top, 2 Platzverweise in Berghülen, Wahnsinnsspiel in Staig

SV Pappelau-Beiningen – SC Heroldstatt 1:0

In einer Begegnung, die von taktischer Disziplin und einem intensiven Ringen im Mittelfeld geprägt war, suchten beide Mannschaften geduldig nach der entscheidenden Lücke. Die Zuschauer sahen eine Partie auf Augenhöhe, in der die Defensivreihen lange Zeit keine nennenswerten Großchancen zuließen. Erst nach über einer Stunde platzte der Knoten: Cristian Boldea (66.) bewies im entscheidenden Moment die nötige Entschlossenheit und brachte den Ball zur Führung im Gehäuse unter. Heroldstatt warf in der Schlussphase alles nach vorne, um den Ausgleich zu erzwingen, doch die Hausherren verteidigten den knappen Vorsprung mit unbändigem Willen bis zum Abpfiff. Ein Heimsieg der Beharrlichkeit.

SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen – SGM Schmiechtal/Alb I 2:0

In diesem Duell der Spielgemeinschaften dauerte es bis tief in die zweite Halbzeit, ehe die Anzeigetafel zum ersten Mal in Bewegung geriet. Beide Teams investierten viel Herzblut in die Zweikämpfe, doch die stabilen Abwehrformationen prägten das Geschehen. Der Bann brach schließlich in der 69. Minute, als Nico Betz (69.) die Heimelf mit einer leidenschaftlichen Aktion in Front brachte. Die SGM Schmiechtal erhöhte daraufhin das Risiko, was den Gastgebern Räume für Konter eröffnete. Jan-Thomas König (82.) nutzte eine dieser Gelegenheiten kurz vor Ende der Partie und sorgte für die endgültige Entscheidung. Ein Erfolg, der durch Geduld und Konsequenz in der Schlussphase errungen wurde.

SV Niederhofen – TSV Türkgücü Ehingen 3:1

Der SV Niederhofen erwischte einen Start nach Maß und ging durch Daniel Bollmann (13.) früh in Führung. Doch Türkgücü Ehingen schüttelte den Rückschlag ab und kämpfte sich mit viel Wut im Bauch zurück in die Begegnung. Die Belohnung folgte im zweiten Durchgang, als Lemi Altun (58.) einen Foulelfmeter mit großer Überzeugung zum Ausgleich verwandelte. In einer hochemotionalen Schlussviertelstunde mobilisierte Niederhofen jedoch neue Kräfte. David Wörz (75.) stellte die Weichen erneut auf Sieg, bevor die Gäste durch eine Gelb-Rote Karte für Mustafa Mavis (87.) dezimiert wurden. Erneut war es schließlich Daniel Bollmann (90.), der in der Schlussminute mit seinem zweiten Treffer alles klar machte. Ein Sieg der puren Entschlossenheit.

SG Griesingen – SV Ringingen 2:1

Was für ein dramatisches Herzschlagfinale in Griesingen! Lange Zeit sah es nach einem torarmen Nachmittag aus, bis Peter Gobs (61.) die Hausherren nach einer Stunde in Führung brachte. Ringingen gab sich jedoch nicht auf und rannte unermüdlich gegen das drohende Unheil an. In der 86. Minute schien die Belohnung perfekt, als Luca Sigmund (86.) den viel umjubelten Ausgleich markierte. Doch die SG Griesingen hatte noch einen Pfeil im Köcher: In der allerletzten Spielminute wurde Leon Lock (90.) zum Helden des Tages, als er den Siegtreffer erzielte und das Stadion in Ekstase versetzte. Die hitzige Schlussphase gipfelte in einer Gelb-Roten Karte für Thomas Traub (92.), was der Jubelstimmung der Heimmannschaft jedoch keinen Abbruch tat.

SG Emerkingen/Ehingen-Süd – RSV Ermingen 0:1

In einer Partie, in der Torchancen Mangelware waren, entschied eine einzige konzentrierte Offensivaktion über den Ausgang. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitgehend im Mittelfeld, wobei die Abwehrreihen wenig anbrennen ließen. Den entscheidenden Moment des Nachmittags lieferte Sven Schindler (68.) Mitte der zweiten Halbzeit. Mit unbändigem Siegeswillen setzte er sich durch und markierte den Treffer des Tages für den RSV Ermingen. Die Spielgemeinschaft versuchte in den letzten Minuten verzweifelt, den Ausgleich zu erzielen, biss sich jedoch an der fokussierten Defensive der Gäste die Zähne aus. Ein Auswärtssieg, der durch Effizienz und taktische Disziplin ermöglicht wurde.

SG Oberdischingen/Ersingen – SSG Ulm 99 II 2:2

In Oberdischingen erlebten die Fans eine beeindruckende Aufholjagd der Heimelf. Die Reserve der SSG Ulm 99 schien die Partie bereits im ersten Durchgang komplett unter Kontrolle zu haben, als Jakob Knelles (38.) und Jonas Häge (45.+1) für eine komfortable Pausenführung sorgten. Doch die SG kam mit viel Feuer aus der Kabine zurück auf den Platz. Angetrieben von einem überragenden Raphael Schirmer (72., 85.), der mit einem leidenschaftlichen Doppelpack innerhalb von 13 Minuten den Rückstand im Alleingang wettmachte, erkämpften sich die Hausherren noch einen Zähler. In der Schlussphase suchten beide Teams den Lucky Punch, doch es blieb bei einer Punkteteilung, die vor allem der Moral der Gastgeber entsprach.

TSV Einsingen – FV Schelklingen-Hausen 1:1

Ein Blitzstart prägte diese Begegnung, in der die Tore bereits in der Anfangsviertelstunde fielen. Andreas Buslaev (3.) brachte die Gäste aus Schelklingen-Hausen bereits nach wenigen Augenblicken in Front und versetzte den heimischen Anhang kurzzeitig in Schockstarre. Doch Einsingen zeigte eine prompte Reaktion und investierte viel Herzblut in die Offensive. Armin Sassmann (16.) belohnte den Einsatz bereits in der 16. Minute mit dem Ausgleichstreffer. In der Folge entwickelte sich ein intensiver Schlagabtausch, bei dem beide Torhüter mehrfach ihr Können unter Beweis stellten. Trotz leidenschaftlicher Bemühungen auf beiden Seiten blieb es beim Unentschieden, das den Einsatzwillen beider Teams widerspiegelte.

SG Altheim – TSV Blaubeuren 3:0

Die SG Altheim untermauerte ihre Heimstärke mit einer souveränen Vorstellung. Hannes Werkmann (8.) stellte die Weichen bereits in der Anfangsphase auf Sieg, was der Heimmannschaft sichtlich Sicherheit verlieh. Blaubeuren mühte sich zwar redlich und investierte viel Energie in die Zweikämpfe, fand jedoch kaum Mittel gegen die zielstrebigen Angriffe der Altheimer. Noch vor dem Seitenwechsel erhöhte Jochen Pflug (40.) auf 2:0. Im zweiten Durchgang kontrollierte Altheim das Geschehen mit hoher taktischer Reife und ließ defensiv kaum etwas zu. Den emotionalen Schlusspunkt setzte Kai Cikoglu (90.+3) in der Nachspielzeit, als er das Ergebnis mit einer entschlossenen Aktion auf 3:0 schraubte. Ein Heimsieg der puren Souveränität.