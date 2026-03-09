SG Altheim top, 2 Platzverweise in Berghülen, Wahnsinnsspiel in Staig

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Donau/Iller war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
+++
+++
Kreisliga A1:
In einer Begegnung, die von taktischer Disziplin und einem intensiven Ringen im Mittelfeld geprägt war, suchten beide Mannschaften geduldig nach der entscheidenden Lücke. Die Zuschauer sahen eine Partie auf Augenhöhe, in der die Defensivreihen lange Zeit keine nennenswerten Großchancen zuließen. Erst nach über einer Stunde platzte der Knoten: Cristian Boldea (66.) bewies im entscheidenden Moment die nötige Entschlossenheit und brachte den Ball zur Führung im Gehäuse unter. Heroldstatt warf in der Schlussphase alles nach vorne, um den Ausgleich zu erzwingen, doch die Hausherren verteidigten den knappen Vorsprung mit unbändigem Willen bis zum Abpfiff. Ein Heimsieg der Beharrlichkeit.
In diesem Duell der Spielgemeinschaften dauerte es bis tief in die zweite Halbzeit, ehe die Anzeigetafel zum ersten Mal in Bewegung geriet. Beide Teams investierten viel Herzblut in die Zweikämpfe, doch die stabilen Abwehrformationen prägten das Geschehen. Der Bann brach schließlich in der 69. Minute, als Nico Betz (69.) die Heimelf mit einer leidenschaftlichen Aktion in Front brachte. Die SGM Schmiechtal erhöhte daraufhin das Risiko, was den Gastgebern Räume für Konter eröffnete. Jan-Thomas König (82.) nutzte eine dieser Gelegenheiten kurz vor Ende der Partie und sorgte für die endgültige Entscheidung. Ein Erfolg, der durch Geduld und Konsequenz in der Schlussphase errungen wurde.
Der SV Niederhofen erwischte einen Start nach Maß und ging durch Daniel Bollmann (13.) früh in Führung. Doch Türkgücü Ehingen schüttelte den Rückschlag ab und kämpfte sich mit viel Wut im Bauch zurück in die Begegnung. Die Belohnung folgte im zweiten Durchgang, als Lemi Altun (58.) einen Foulelfmeter mit großer Überzeugung zum Ausgleich verwandelte. In einer hochemotionalen Schlussviertelstunde mobilisierte Niederhofen jedoch neue Kräfte. David Wörz (75.) stellte die Weichen erneut auf Sieg, bevor die Gäste durch eine Gelb-Rote Karte für Mustafa Mavis (87.) dezimiert wurden. Erneut war es schließlich Daniel Bollmann (90.), der in der Schlussminute mit seinem zweiten Treffer alles klar machte. Ein Sieg der puren Entschlossenheit.
Was für ein dramatisches Herzschlagfinale in Griesingen! Lange Zeit sah es nach einem torarmen Nachmittag aus, bis Peter Gobs (61.) die Hausherren nach einer Stunde in Führung brachte. Ringingen gab sich jedoch nicht auf und rannte unermüdlich gegen das drohende Unheil an. In der 86. Minute schien die Belohnung perfekt, als Luca Sigmund (86.) den viel umjubelten Ausgleich markierte. Doch die SG Griesingen hatte noch einen Pfeil im Köcher: In der allerletzten Spielminute wurde Leon Lock (90.) zum Helden des Tages, als er den Siegtreffer erzielte und das Stadion in Ekstase versetzte. Die hitzige Schlussphase gipfelte in einer Gelb-Roten Karte für Thomas Traub (92.), was der Jubelstimmung der Heimmannschaft jedoch keinen Abbruch tat.
In einer Partie, in der Torchancen Mangelware waren, entschied eine einzige konzentrierte Offensivaktion über den Ausgang. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitgehend im Mittelfeld, wobei die Abwehrreihen wenig anbrennen ließen. Den entscheidenden Moment des Nachmittags lieferte Sven Schindler (68.) Mitte der zweiten Halbzeit. Mit unbändigem Siegeswillen setzte er sich durch und markierte den Treffer des Tages für den RSV Ermingen. Die Spielgemeinschaft versuchte in den letzten Minuten verzweifelt, den Ausgleich zu erzielen, biss sich jedoch an der fokussierten Defensive der Gäste die Zähne aus. Ein Auswärtssieg, der durch Effizienz und taktische Disziplin ermöglicht wurde.
In Oberdischingen erlebten die Fans eine beeindruckende Aufholjagd der Heimelf. Die Reserve der SSG Ulm 99 schien die Partie bereits im ersten Durchgang komplett unter Kontrolle zu haben, als Jakob Knelles (38.) und Jonas Häge (45.+1) für eine komfortable Pausenführung sorgten. Doch die SG kam mit viel Feuer aus der Kabine zurück auf den Platz. Angetrieben von einem überragenden Raphael Schirmer (72., 85.), der mit einem leidenschaftlichen Doppelpack innerhalb von 13 Minuten den Rückstand im Alleingang wettmachte, erkämpften sich die Hausherren noch einen Zähler. In der Schlussphase suchten beide Teams den Lucky Punch, doch es blieb bei einer Punkteteilung, die vor allem der Moral der Gastgeber entsprach.
Ein Blitzstart prägte diese Begegnung, in der die Tore bereits in der Anfangsviertelstunde fielen. Andreas Buslaev (3.) brachte die Gäste aus Schelklingen-Hausen bereits nach wenigen Augenblicken in Front und versetzte den heimischen Anhang kurzzeitig in Schockstarre. Doch Einsingen zeigte eine prompte Reaktion und investierte viel Herzblut in die Offensive. Armin Sassmann (16.) belohnte den Einsatz bereits in der 16. Minute mit dem Ausgleichstreffer. In der Folge entwickelte sich ein intensiver Schlagabtausch, bei dem beide Torhüter mehrfach ihr Können unter Beweis stellten. Trotz leidenschaftlicher Bemühungen auf beiden Seiten blieb es beim Unentschieden, das den Einsatzwillen beider Teams widerspiegelte.
Die SG Altheim untermauerte ihre Heimstärke mit einer souveränen Vorstellung. Hannes Werkmann (8.) stellte die Weichen bereits in der Anfangsphase auf Sieg, was der Heimmannschaft sichtlich Sicherheit verlieh. Blaubeuren mühte sich zwar redlich und investierte viel Energie in die Zweikämpfe, fand jedoch kaum Mittel gegen die zielstrebigen Angriffe der Altheimer. Noch vor dem Seitenwechsel erhöhte Jochen Pflug (40.) auf 2:0. Im zweiten Durchgang kontrollierte Altheim das Geschehen mit hoher taktischer Reife und ließ defensiv kaum etwas zu. Den emotionalen Schlusspunkt setzte Kai Cikoglu (90.+3) in der Nachspielzeit, als er das Ergebnis mit einer entschlossenen Aktion auf 3:0 schraubte. Ein Heimsieg der puren Souveränität.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
+++
+++
Kreisliga A2:
In Berghülen sahen die Zuschauer ein Spiel, das vor allem durch seine harten Zweikämpfe und die daraus resultierenden Platzverweise geprägt war. Die SGM Albeck/Göttingen musste bereits vor der Pause einen herben Rückschlag hinnehmen, als Emre Saglam (39.) mit Gelb-Rot vorzeitig in die Kabine geschickt wurde. Trotz Unterzahl bewiesen die Gäste eine enorme Moral und gingen durch Mirhad Mehanovic (54.) in Führung. Berghülen rannte in der Folge leidenschaftlich an und belohnte sich schließlich durch Simon Schuon (75.) mit dem Ausgleich. In einer hitzigen Schlussphase wurde auch die Heimelf dezimiert: Manuel Romolo (90.) sah ebenfalls die Ampelkarte. Eine Punkteteilung, die vom unbändigen Einsatzwillen beider Teams lebte.
Eine wahre Achterbahnfahrt der Gefühle in Bermaringen! Die Hausherren erwischten zunächst den besseren Start und gingen durch Alexander Peter (27.) in Führung. Ballendorf zeigte sich jedoch unbeeindruckt und antwortete durch Noah Metzger (36.) mit viel Herzblut. Der Knackpunkt der Partie folgte kurz vor der Pause: Die Rote Karte gegen Jonathan Rieck (41.) zwang Bermaringen für den Rest der Spielzeit in die Defensive. Die Gäste nutzten die Überzahl unmittelbar nach dem Seitenwechsel aus, als Moritz Rittlinger (47.) den Ball zur Führung im Kasten unterbrachte. Trotz leidenschaftlicher Bemühungen der Heimelf verteidigte Ballendorf den knappen Vorsprung mit hoher taktischer Disziplin bis zum Abpfiff. Ein Erfolg der Entschlossenheit.
In Bernstadt entwickelte sich ein zähes Ringen um jeden Meter Boden. Nachdem die erste Halbzeit ohne Treffer geblieben war, schlug Neenstetten unmittelbar nach Wiederanpfiff zu: Jannik Leibing (46.) schockte die Hausherren mit der Führung direkt nach dem Seitenwechsel. Bernstadt investierte in der Folge viel Leidenschaft in die Offensive und suchte unermüdlich die Lücke im gegnerischen Abwehrbollwerk. Die Belohnung für diesen Aufwand folgte in der Schlussphase, als die Heimelf einen Strafstoß zugesprochen bekam. Alexander Eckle (78.) bewies vom Punkt enorme Nervenstärke und markierte den Ausgleichstreffer. In einer spannungsgeladenen Endphase suchten beide Teams noch den entscheidenden Moment, doch es blieb bei einem Unentschieden, das dem Kampfgeist beider Mannschaften entsprach.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
+++
+++
Kreisliga A3:
In Staig erlebten die Zuschauer ein Spiel, das an emotionaler Achterbahnfahrt kaum zu überbieten war. Die tragische Figur des Nachmittags war Jan Schwachhofer: Zunächst scheiterte er per Foulelfmeter am glänzend reagierenden Torwart Felix Junginger (17.), markierte dann jedoch die Führung (26.), bevor er nach einer Stunde wegen einer Tätlichkeit (61.) mit Rot vom Feld musste. Trotz Unterzahl schien Staig nach dem 2:0 durch Simon Strobel (80.) wie der sichere Sieger. Doch was dann folgte, glich einer sportlichen Explosion: Silheim entfachte in den Schlussminuten eine unbändige Offensivwucht. Manuel Bertele (83.) und Alexander Emperle (83.) glichen innerhalb von 60 Sekunden aus, ehe Lukas (90.+1) und Simon Kratzmaier (90.+4) in der Nachspielzeit den kompletten Wahnsinn perfekt machten. Ein Auswärtssieg des unerschütterlichen Glaubens!
Ein hochemotionales Duell, in dem sich die Vorzeichen bereits früh änderten. Nachdem Simon Kara (17.) die Gäste in Führung gebracht hatte, musste Esperia durch die Gelb-Rote Karte gegen Michele Testa (20.) einen herben Rückschlag hinnehmen. Doch die Hausherren bewiesen in Unterzahl ein riesiges Kämpferherz: Fabian Herbst (23.) und Leon Hofmann (43.) per Strafstoß drehten die Partie noch vor der Pause mit viel Leidenschaft. Ludwigsfeld rannte im zweiten Durchgang unermüdlich an und mobilisierte alle Reserven. Leon Schneider (54.) belohnte den Aufwand mit dem Ausgleichstreffer. In einer spannungsgeladenen Schlussphase suchten beide Teams die Entscheidung, doch die stabilen Abwehrreihen ließen keinen weiteren Treffer zu. Eine Punkteteilung, die vom unbändigen Einsatzwillen der Neu-Ulmer lebte.
In Tiefenbach sahen die Fans eine konzentrierte Vorstellung der Hausherren. Jonas Miller (32.) sorgte nach einer halben Stunde für die wichtige Führung, die der Heimelf sichtlich Sicherheit verlieh. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel legte Alem Dzogovic (48.) per Foulelfmeter nach und stellte die Weichen auf Heimsieg. Illerrieden gab sich jedoch nicht auf und investierte viel Herzblut in die Offensive. Der Anschlusstreffer durch Manuel Sandner (60.) läutete eine packende Schlussphase ein, in der die Sportfreunde mit viel Wut im Bauch auf den Ausgleich drängten. Tiefenbach verteidigte den knappen Vorsprung jedoch mit hoher taktischer Disziplin und sicherte sich die drei Zähler durch eine geschlossene Mannschaftsleistung.
Der FV Bellenberg untermauerte seine Ambitionen mit einer souveränen Vorstellung in Oberroth. Überragender Akteur auf dem Platz war Marco Mauerer, der mit einem leidenschaftlichen Doppelpack (39., 70.) die Hoffnungen der Hausherren früh dämpfte. Oberroth mühte sich redlich und investierte viel Energie in die Zweikämpfe, fand jedoch kaum Mittel gegen die zielstrebigen Angriffe der Gäste. Kurz vor dem Abpfiff setzte Hannes Schwenk (88.) mit einer entschlossenen Aktion den emotionalen Schlusspunkt unter diese Begegnung. Ein Auswärtssieg der Konsequenz, bei dem Bellenberg seine spielerische Überlegenheit in Zählbares ummünzte.
In Holzheim entwickelte sich ein intensives Ringen um jeden Meter Boden, bei dem sich beide Mannschaften weitgehend im Mittelfeld neutralisierten. Dennis Krüger (30.) brachte die Hausherren in der ersten Halbzeit in Front und versetzte den heimischen Anhang in Aufregung. Beuren zeigte sich jedoch unbeeindruckt und suchte mit viel Geduld nach der Lücke in der Holzheimer Defensive. Die Belohnung für die unermüdlichen Bemühungen folgte nach siebzig Minuten: Johannes Maurer (70.) markierte mit einer entschlossenen Einzelaktion den Ausgleichstreffer. In der verbleibenden Spielzeit suchten beide Teams den entscheidenden Moment, doch es blieb bei einer Punkteteilung, die dem Kampfgeist beider Seiten entsprach.
Was für ein dramatisches Herzschlagfinale! Lange Zeit sah es nach einem Heimsieg für den SSV aus, nachdem Julian Aust (53.) seine Farben kurz nach dem Seitenwechsel in Führung gebracht hatte. Illerberg verteidigte diesen Vorsprung mit viel Herzblut bis tief in die Schlussphase. Doch Gerlenhofen bewies einen langen Atem und mobilisierte in den letzten Augenblicken ungeahnte Kräfte. Daniel Babutzka (87.) erzwang zunächst den Ausgleich, bevor Julian Fent (89.) nur zwei Minuten später die Partie komplett drehte. Ein Sieg der puren Willenskraft, der die Hausherren völlig fassungslos zurückließ.
In Altenstadt sahen die Zuschauer eine abgeklärte Leistung der Heimelf. Marco Enderle (34.) brach in der ersten Halbzeit den Bann und gab seinem Team die nötige Ruhe für den weiteren Spielverlauf. Die Reserve der SG Buch/Obenhausen mühte sich zwar redlich und investierte viel Herzblut in die Offensive, biss sich jedoch immer wieder an der stabilen Altenstädter Defensive fest. Als Markus Bolkart (79.) in der Schlussphase auf 2:0 erhöhte, war die Entscheidung gefallen. Ein Heimsieg der taktischen Reife, der durch eine geschlossene Mannschaftsleistung ermöglicht wurde.
Der FV Weißenhorn präsentierte sich als extrem fokussierte Einheit und legte bereits in der Anfangsphase den Grundstein für den Erfolg. Mert Yagcioglu (16.) und Moritz Schweinstetter (22.) sorgten für einen frühen Doppelschlag. Auch nach der Pause blieb Weißenhorn am Drücker, und erneut war es Schweinstetter (52.), der die Führung ausbaute. Die SGM Ingstetten/Schießen bewies zwar Moral und kam durch Samuel Gerstlauer (65.) noch einmal heran, konnte die abgeklärte Vorstellung der Gäste jedoch nicht mehr gefährden. Ein Auswärtssieg der Entschlossenheit!
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
+++
+++