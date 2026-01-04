SG Altheim sichert sich souverän den Hallentitel

Ein Turnierformat ohne Schonfrist

Die Frauen-Hallenkreismeisterschaften ist von Beginn an auf Konsequenz ausgelegt. Fünf Teams pro Gruppe, jeder Punkt zählt, jedes Gegentor wirkt doppelt. Die kurze Spielzeit zwingt zu klaren Entscheidungen, defensive Unordnung wird sofort bestraft. In dieser Atmosphäre entwickelt sich die Ablachhalle zu einem Ort, an dem Tabellen nicht langsam wachsen, sondern Spiel für Spiel entstehen.

Gruppe 1: Dreikampf an der Spitze

Die Gruppe 1 endet mit einer außergewöhnlichen Konstellation: Drei Mannschaften schließen punktgleich mit jeweils acht Zählern ab. Die SG Frohnstetten/Schwenningen/Stetten setzt sich dank des besten Torverhältnisses von 17:7 an die Spitze. Dahinter folgen die SG Renhardsweil/Herbertingen/Fulgenstadt mit 12:4 Toren sowie die SG Langenenslingen/Bingen mit 9:4 Treffern.

Frohnstetten startet mit einem 3:3 gegen Langenenslingen/Bingen, legt ein deutliches 9:1 gegen Rot-Weiß Ebingen 2 nach und gewinnt 2:0 gegen SC Blönried. Das abschließende 3:3 gegen Renhardsweil/Herbertingen/Fulgenstadt unterstreicht die Ausgeglichenheit dieser Gruppe.

Renhardsweil/Herbertingen/Fulgenstadt sammelt seine Punkte mit klaren Erfolgen gegen Blönried (4:0) und Ebingen 2 (4:0), bleibt aber zweimal remis. Langenenslingen/Bingen überzeugt mit Konstanz, kommt jedoch ebenfalls nicht über zwei Unentschieden hinaus. SC Blönried holt drei Punkte, Rot-Weiß Ebingen 2 bleibt punktlos.

Gruppe 2: Altheim setzt früh ein Ausrufezeichen

In der Gruppe 2 ist die Rollenverteilung deutlich. Die SG Altheim marschiert mit vier Siegen aus vier Spielen und einem Torverhältnis von 27:3 souverän auf Platz eins. Bereits das 8:0 gegen FV Weithart und das 4:1 gegen TSV Warthausen setzen die Richtung. Es folgen ein 6:1 gegen SG Fronreute/Blitzenreute/Baindt und ein 9:1 gegen FV Rot-Weiß Ebingen 2006.

Hinter Altheim sichert sich Rot-Weiß Ebingen 2006 mit neun Punkten Rang zwei. Siege gegen Weithart (2:0), Fronreute/Blitzenreute/Baindt (2:1) und Warthausen (4:2) halten das Team stabil im Rennen, auch wenn die deutliche Niederlage gegen Altheim die Grenzen aufzeigt. Weithart, Warthausen und Fronreute/Blitzenreute/Baindt teilen sich die unteren Plätze.

Halbfinale: Favoriten behaupten sich

In den Halbfinals bestätigt sich das Bild der Vorrunde. Die SG Frohnstetten/Schwenningen/Stetten setzt sich mit 4:2 gegen FV Rot-Weiß Ebingen 2006 durch und zieht verdient ins Finale ein. Im zweiten Halbfinale zeigt die SG Altheim ihre ganze Durchschlagskraft und gewinnt klar mit 6:1 gegen die SG Renhardsweil/Herbertingen/Fulgenstadt. Spätestens hier wird deutlich, dass Altheim nicht nur Spiele gewinnt, sondern sie kontrolliert.

Spiel um Platz drei: Entscheidung vom Punkt

Das Spiel um Platz drei wird zur nervlichen Prüfung. Rot-Weiß Ebingen 2006 und Renhardsweil/Herbertingen/Fulgenstadt trennen sich nach regulärer Spielzeit nicht entscheidend, im Neunmeterschießen setzt sich schließlich Renhardsweil/Herbertingen/Fulgenstadt durch und sichert sich Rang drei.

Finale: Altheim setzt den Schlusspunkt

Im Endspiel trifft die spielstärkste Mannschaft des Tages auf den Sieger der ausgeglichensten Gruppe. Die SG Altheim lässt im Finale jedoch keinen Zweifel aufkommen und gewinnt mit 8:2 gegen die SG Frohnstetten/Schwenningen/Stetten. Tempo, Präzision und Effizienz entscheiden diese zwölf Minuten früh.