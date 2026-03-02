SG Altheim mit Endspurt, FV Gerlenhofen im Rausch

Kreisliga A3:

TSV Regglisweiler – TSV Holzheim 1:3

In einer packenden Begegnung, die von hoher Intensität geprägt war, erwischten die Hausherren den besseren Start. Lukas Schwenk (10.) sorgte mit einem frühen Treffer für großen Jubel im Lager von Regglisweiler. Doch der TSV Holzheim bewies Moral und kämpfte sich leidenschaftlich zurück in die Partie. Michael Hornung (30.) behielt vom Punkt die Nerven und verwandelte einen Handelfmeter zum Ausgleich. Noch vor dem Pausenpfiff drehten die Gäste das Spiel komplett, als Felix Blum (43.) den Ball zur Führung im Netz versenkte. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel legte Stefan Rau (46.) nach und schockte die Heimelf mit dem dritten Treffer. Trotz unermüdlicher Angriffe in der Schlussphase gelang Regglisweiler keine Wende mehr gegen eine kompakt stehende Holzheimer Mannschaft.

FV Gerlenhofen – SF Illerrieden 5:1

Ein berauschender Fußballnachmittag in Gerlenhofen, der vor allem in der Schlussphase an Dramatik gewann! Julian Fent (27.) eröffnete den Torreigen und legte im zweiten Durchgang per Foulelfmeter (58.) nach, was die Weichen früh auf Heimsieg stellte. Die Gäste der SF Illerrieden schwächten sich in der 74. Minute selbst, als Johannes Bonss die Rote Karte sah und das Feld verlassen musste. Dennoch keimte kurz Hoffnung auf, als Lukas Gaißmayer (79.) den Anschlusstreffer markierte. Doch Gerlenhofen antwortete mit purer Offensivpower: Moritz Schröter (82., 89.) sorgte mit einem leidenschaftlichen Doppelpack für klare Verhältnisse, bevor Tobias Berchtold (90.+2) in der Nachspielzeit den Schlusspunkt unter diese torreiche Begegnung setzte. Ein Erfolg, der durch die Überzahl in den letzten Minuten noch deutlicher wurde.

FC Silheim – FV Weißenhorn 3:3

Was für ein historischer Krimi vor 80 Zuschauern, der erst in den allerletzten Sekunden seinen emotionalen Höhepunkt fand! Tobias Obermeier (36.) brachte Silheim in Führung, doch Ilir Tupella (42.) glich per Foulelfmeter noch vor der Pause aus. Direkt nach dem Wiederanpfiff schien Silheim durch Domenic Hartmann (46.) und ein unglückliches Eigentor von Luca Voggenreiter (79.) bereits auf der Siegerstraße zu sein. Doch Weißenhorn gab sich zu keinem Zeitpunkt geschlagen und startete eine furiose Aufholjagd mit unbändigem Willen. Moritz Schweinstetter (81.) verkürzte postwendend, was eine dramatische Schlussphase einläutete. In der zweiten Minute der Nachspielzeit brachen schließlich alle Dämme bei den Gästen, als Fabio Altavini (90.+2) traf und damit einen Punkt der puren Moral rettete.

SV Esperia Italia Neu-Ulm – SV Oberroth 3:0

Der SV Esperia Italia Neu-Ulm präsentierte sich vor heimischer Kulisse als eine entschlossene Einheit mit viel Zug zum Tor. Nach einer Phase des Abtastens brach Ismail Cini (34.) den Bann und versetzte den Anhang in Ekstase. Die Hausherren blieben hungrig und legten noch vor dem Seitenwechsel durch Leon Hofmann (39.) nach, was für eine beruhigende Pausenführung sorgte. Oberroth mühte sich im zweiten Durchgang zwar redlich und investierte viel Herzblut in die Zweikämpfe, fand jedoch kein Durchkommen gegen die stabile Defensive der Neu-Ulmer. Enes Yilmaz (54.) sorgte schließlich frühzeitig für die endgültige Entscheidung. Ein Heimsieg, der durch Konsequenz in den entscheidenden Momenten und eine geschlossene Mannschaftsleistung eingefahren wurde.