SG Altheim misst sich mit Kirchen, Ballendorf erwartet SV Nersingen

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Kreisliga A2 Donau/Iller

In der Kreisliga A2 Donau/Iller verdichten sich die Anzeichen, wer die Auf- und Absteigerplätze belegen wird. Um 15 Uhr empfängt der abstiegsbedrohte SV Asselfingen (14 Punkte) den SV Lonsee, der nach der jüngsten Pleite den 2:1-Hinspielsieg bestätigen will. Parallel fordert der TSV Bermaringen den starken Aufsteiger TSV Berghülen, der mit dem Rückenwind eines 3:1-Sieges anreist und bereits das Hinspiel 2:1 gewann.

Der SV Thalfingen sucht nach einer heftigen 1:5-Klatsche Wiedergutmachung gegen den Dritten TSV Bernstadt, der das erste Duell dominant mit 5:0 für sich entschied. Schlusslicht TSV Westerstetten (10 Zähler) trifft auf den Zweiten SGM FKV/TSV Neu-Ulm II, der im Hinspiel mit 5:1 brillierte und die Spitze jagt. Hochspannung verspricht das Verfolgerduell SV Fortuna Ballendorf gegen SV Nersingen; Ballendorf sicherte sich im Hinspiel einen wilden 3:2-Erfolg.

Im Abstiegskampf ringt auch die SGM Albeck/Göttingen gegen den TSV Pfuhl um den Anschluss. Der enteilte Ligaprimus FC Neenstetten (40 Punkte, 58:24 Tore) will gegen den SV Weidenstetten nachlegen, den man im Hinspiel 3:1 schlug. Um 15:30 Uhr beschließt das enge Mittelfeldduell TSG Söflingen gegen SV Oberelchingen den Tag; das 2:2-Hinspiel lässt ebenfalls auf ein enges Rückspiel hoffen.

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