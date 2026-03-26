SG Altheim misst sich mit Kirchen, Ballendorf erwartet SV Nersingen

Topspiel in der A1: Der Zweite Altheim empfängt den Dritten SGM Kirchen. In der A2 jagt Neu-Ulm II Primus Neenstetten, zudem steigt das Verfolgerduell Ballendorf gegen Nersingen. In der A3 will Spitzenreiter Weißenhorn glänzen, während Bellenberg im Abstiegskampf dringend Punkte braucht.
Den Auftakt in der Kreisliga A1 Donau/Iller machen um 13 Uhr die SSG Ulm 99 II und der FV Schelklingen-Hausen, bei dem die Ulmer das 2:2 aus dem Hinspiel toppen wollen, bevor um 15 Uhr der SV Ringingen nach einer knappen 2:3-Niederlage im direkten Duell gegen den TSV Einsingen seinen 3:1-Hinspielsieg wiederholen muss, um die direkten Abstiegsplätze auf Distanz zu halten.
Während der souveräne Spitzenreiter SG Oberdischingen/Ersingen beim Vorletzten TSV Türkgücü Ehingen den nächsten Pflichtsieg anpeilt, sinnt die SGM Schmiechtal/Alb nach ihrem umkämpften 3:2-Sieg nun gegen die SG Emerkingen/Ehingen-Süd auf Revanche für die herbe 1:4-Hinspielpleite. Zeitgleich hofft der SC Heroldstatt auf drei Punkte gegen den Viertplatzierten SG Griesingen, der zuletzt überraschend patzte und schon in der Hinrunde beim 2:2 Federn ließ, während der TSV Blaubeuren gegen den tief im Abstiegssumpf steckenden SV Niederhofen seine Favoritenrolle untermauern und das 4:1 aus dem Hinspiel bestätigen möchte.
Das absolute Highlight des Tages steigt jedoch zwischen dem Tabellenzweiten SG Altheim und dem Dritten SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen, bei dem die Gastgeber nach ihrem jüngsten Remis ihren Vorsprung mit einem erneuten Sieg wie beim 2:1 in der Hinrunde festigen wollen. Parallel dazu runden der RSV Ermingen und der TSV Erbach Spieltag im dichten Tabellenmittelfeld ab.
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In der Kreisliga A2 Donau/Iller verdichten sich die Anzeichen, wer die Auf- und Absteigerplätze belegen wird. Um 15 Uhr empfängt der abstiegsbedrohte SV Asselfingen (14 Punkte) den SV Lonsee, der nach der jüngsten Pleite den 2:1-Hinspielsieg bestätigen will. Parallel fordert der TSV Bermaringen den starken Aufsteiger TSV Berghülen, der mit dem Rückenwind eines 3:1-Sieges anreist und bereits das Hinspiel 2:1 gewann.
Der SV Thalfingen sucht nach einer heftigen 1:5-Klatsche Wiedergutmachung gegen den Dritten TSV Bernstadt, der das erste Duell dominant mit 5:0 für sich entschied. Schlusslicht TSV Westerstetten (10 Zähler) trifft auf den Zweiten SGM FKV/TSV Neu-Ulm II, der im Hinspiel mit 5:1 brillierte und die Spitze jagt. Hochspannung verspricht das Verfolgerduell SV Fortuna Ballendorf gegen SV Nersingen; Ballendorf sicherte sich im Hinspiel einen wilden 3:2-Erfolg.
Im Abstiegskampf ringt auch die SGM Albeck/Göttingen gegen den TSV Pfuhl um den Anschluss. Der enteilte Ligaprimus FC Neenstetten (40 Punkte, 58:24 Tore) will gegen den SV Weidenstetten nachlegen, den man im Hinspiel 3:1 schlug. Um 15:30 Uhr beschließt das enge Mittelfeldduell TSG Söflingen gegen SV Oberelchingen den Tag; das 2:2-Hinspiel lässt ebenfalls auf ein enges Rückspiel hoffen.
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In der Kreisliga A3 Donau/Iller muss sich der Zweite FV Gerlenhofen nach seinem Last-Minute-Sieg gegen den TSV Regglisweiler beweisen, der das Hinspiel allerdings mit 1:3 verlor. Der elftplatzierte SV Beuren testet den Fünften FV Altenstadt, gegen den man einst remis spielte.
Im Kampf gegen die Abstiegsplätze brennt die Luft: Der Vorletzte FV Bellenberg jagt nach einem furiosen 7:0-Kantersieg den punktnahen SC Staig II, der das Hinspiel jedoch klar gewann. Die SF Illerrieden fordern den Vierten SSV Illerberg/Thal heraus, der nach seiner Pleite den Abstand zur Spitze etwas verloren hat. Spitzenreiter FV Weißenhorn ist klarer Favorit gegen den TSV Holzheim, den man schon 6:2 im Hinspiel dominierte.
Die drittplatzierte SGM Ingstetten/Schießen will gegen den SV Oberroth oben dranbleiben. Der Sechste FC Silheim sinnt gegen Aufsteiger SV Esperia Italia Neu-Ulm auf Revanche für die 2:4-Hinspielpleite. Erst Ende April empfängt das sieglose Schlusslicht TSF Ludwigsfeld den Siebten SV Tiefenbach 1920.
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