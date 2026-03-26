 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

SG Altheim misst sich mit Kirchen, Ballendorf erwartet SV Nersingen

Der 21. Spieltag der Kreisligen A1 und A3 Donau/Iller sowie der 19. Spieltag der Kreisliga A2 Donau/Iller im Überblick.

von fue · Heute, 22:13 Uhr · 0 Leser
– Foto: Lara Staudacher

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KL A1 Donau/Iller
KL A2 Donau/Iller
KL A3 Donau/Iller
Altheim
Ringingen

Topspiel in der A1: Der Zweite Altheim empfängt den Dritten SGM Kirchen. In der A2 jagt Neu-Ulm II Primus Neenstetten, zudem steigt das Verfolgerduell Ballendorf gegen Nersingen. In der A3 will Spitzenreiter Weißenhorn glänzen, während Bellenberg im Abstiegskampf dringend Punkte braucht.

Kreisliga A1 Donau/Iller

Den Auftakt in der Kreisliga A1 Donau/Iller machen um 13 Uhr die SSG Ulm 99 II und der FV Schelklingen-Hausen, bei dem die Ulmer das 2:2 aus dem Hinspiel toppen wollen, bevor um 15 Uhr der SV Ringingen nach einer knappen 2:3-Niederlage im direkten Duell gegen den TSV Einsingen seinen 3:1-Hinspielsieg wiederholen muss, um die direkten Abstiegsplätze auf Distanz zu halten.

Während der souveräne Spitzenreiter SG Oberdischingen/Ersingen beim Vorletzten TSV Türkgücü Ehingen den nächsten Pflichtsieg anpeilt, sinnt die SGM Schmiechtal/Alb nach ihrem umkämpften 3:2-Sieg nun gegen die SG Emerkingen/Ehingen-Süd auf Revanche für die herbe 1:4-Hinspielpleite. Zeitgleich hofft der SC Heroldstatt auf drei Punkte gegen den Viertplatzierten SG Griesingen, der zuletzt überraschend patzte und schon in der Hinrunde beim 2:2 Federn ließ, während der TSV Blaubeuren gegen den tief im Abstiegssumpf steckenden SV Niederhofen seine Favoritenrolle untermauern und das 4:1 aus dem Hinspiel bestätigen möchte.

Das absolute Highlight des Tages steigt jedoch zwischen dem Tabellenzweiten SG Altheim und dem Dritten SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen, bei dem die Gastgeber nach ihrem jüngsten Remis ihren Vorsprung mit einem erneuten Sieg wie beim 2:1 in der Hinrunde festigen wollen. Parallel dazu runden der RSV Ermingen und der TSV Erbach Spieltag im dichten Tabellenmittelfeld ab.

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So., 29.03.2026, 13:00 Uhr
SSG Ulm 99
SSG Ulm 99SSG Ulm 99 II
FV Schelklingen-Hausen
FV Schelklingen-HausenSchelklingen
13:00

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So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Türkgücü Ehingen
TSV Türkgücü EhingenTürkgücü Eh.
SG Oberdischingen/Ersingen
SG Oberdischingen/ErsingenSG Oberdischingen/Ersingen
15:00

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So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
SGM Schmiechtal / Alb I
SGM Schmiechtal / Alb ISGM Schmiechtal / Alb I
SG Emerkingen / Ehingen-Süd
SG Emerkingen / Ehingen-SüdSG Emerkingen
15:00

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So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
SC Heroldstatt
SC HeroldstattHeroldstatt
SG Griesingen
SG GriesingenGriesingen
15:00

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So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Blaubeuren
TSV BlaubeurenTSV Blaubeu.
SV Niederhofen
SV NiederhofenNiederhofen
15:00

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So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
SG Altheim
SG AltheimAltheim
SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen
SGM Kirchen/Lauterach/HerbertshofenSGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen
15:00

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So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
SV Ringingen
SV RingingenRingingen
TSV Einsingen
TSV EinsingenEinsingen
15:00

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So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
RSV Ermingen
RSV ErmingenRSV Ermingen
TSV Erbach
TSV ErbachTSV Erbach
15:00

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Kreisliga A2 Donau/Iller

In der Kreisliga A2 Donau/Iller verdichten sich die Anzeichen, wer die Auf- und Absteigerplätze belegen wird. Um 15 Uhr empfängt der abstiegsbedrohte SV Asselfingen (14 Punkte) den SV Lonsee, der nach der jüngsten Pleite den 2:1-Hinspielsieg bestätigen will. Parallel fordert der TSV Bermaringen den starken Aufsteiger TSV Berghülen, der mit dem Rückenwind eines 3:1-Sieges anreist und bereits das Hinspiel 2:1 gewann.

Der SV Thalfingen sucht nach einer heftigen 1:5-Klatsche Wiedergutmachung gegen den Dritten TSV Bernstadt, der das erste Duell dominant mit 5:0 für sich entschied. Schlusslicht TSV Westerstetten (10 Zähler) trifft auf den Zweiten SGM FKV/TSV Neu-Ulm II, der im Hinspiel mit 5:1 brillierte und die Spitze jagt. Hochspannung verspricht das Verfolgerduell SV Fortuna Ballendorf gegen SV Nersingen; Ballendorf sicherte sich im Hinspiel einen wilden 3:2-Erfolg.

Im Abstiegskampf ringt auch die SGM Albeck/Göttingen gegen den TSV Pfuhl um den Anschluss. Der enteilte Ligaprimus FC Neenstetten (40 Punkte, 58:24 Tore) will gegen den SV Weidenstetten nachlegen, den man im Hinspiel 3:1 schlug. Um 15:30 Uhr beschließt das enge Mittelfeldduell TSG Söflingen gegen SV Oberelchingen den Tag; das 2:2-Hinspiel lässt ebenfalls auf ein enges Rückspiel hoffen.

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Kreisliga A3 Donau/Iller

In der Kreisliga A3 Donau/Iller muss sich der Zweite FV Gerlenhofen nach seinem Last-Minute-Sieg gegen den TSV Regglisweiler beweisen, der das Hinspiel allerdings mit 1:3 verlor. Der elftplatzierte SV Beuren testet den Fünften FV Altenstadt, gegen den man einst remis spielte.

Im Kampf gegen die Abstiegsplätze brennt die Luft: Der Vorletzte FV Bellenberg jagt nach einem furiosen 7:0-Kantersieg den punktnahen SC Staig II, der das Hinspiel jedoch klar gewann. Die SF Illerrieden fordern den Vierten SSV Illerberg/Thal heraus, der nach seiner Pleite den Abstand zur Spitze etwas verloren hat. Spitzenreiter FV Weißenhorn ist klarer Favorit gegen den TSV Holzheim, den man schon 6:2 im Hinspiel dominierte.

Die drittplatzierte SGM Ingstetten/Schießen will gegen den SV Oberroth oben dranbleiben. Der Sechste FC Silheim sinnt gegen Aufsteiger SV Esperia Italia Neu-Ulm auf Revanche für die 2:4-Hinspielpleite. Erst Ende April empfängt das sieglose Schlusslicht TSF Ludwigsfeld den Siebten SV Tiefenbach 1920.

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So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
FV Gerlenhofen
FV GerlenhofenGerlenhofen
TSV Regglisweiler
TSV RegglisweilerTSV Regglisweiler
15:00

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So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
SV Beuren
SV BeurenSV Beuren
FV Altenstadt
FV AltenstadtAltenstadt
15:00

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So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
FV Bellenberg
FV BellenbergBellenberg
SC Staig
SC StaigSC Staig II
15:00

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So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
SF Illerrieden
SF IllerriedenIllerrieden
SSV Illerberg/Thal
SSV Illerberg/ThalIllerberg/T.
15:00live

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So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
FV Weißenhorn
FV WeißenhornWeißenhorn
TSV Holzheim
TSV HolzheimTSV Holzheim
15:00live

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So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
SGM Ingstetten/Schießen
SGM Ingstetten/SchießenSGM Ingstetten/Schießen
SV Oberroth
SV OberrothSV Oberroth
15:00

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So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
FC Silheim
FC SilheimSilheim
SV Esperia Italia Neu-Ulm
SV Esperia Italia Neu-UlmEsperia NU
15:00

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Do., 23.04.2026, 18:45 Uhr
TSF Ludwigsfeld
TSF LudwigsfeldLudwigsfeld
SV Tiefenbach 1920
SV Tiefenbach 1920Tiefenbach
18:45live

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