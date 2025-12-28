SG Altheim jubelt – Hülben und Ludwigsfeld im Sog der Halle

Das Karl-Knab-Gedächtnisturnier in Allmendingen hat am heutigen Sonntagabend genau jene Hallenwucht entfaltet, die dieses Format so gnadenlos macht. Acht Teams gingen in zwei Gruppen an den Start, und schon in der Vorrunde wurde deutlich, wie schnell sich ein Turnierabend drehen kann. Am Ende stand ein Sieger, der über den gesamten Verlauf die klarste Spur legte: Die SG Altheim gewann das Finale gegen den SV Hülben mit 3:1. Dahinter blieben ein starkes Ludwigsfeld und eine Gastgeber-SGM, die erst spät aufwachte – und doch am Ende ohne Pokal dastand.

Dass diese Gruppe bis zum Schluss offen blieb, zeigte sich am 4:4 zwischen Ehingen und Ludwigsfeld gleich zu Beginn – ein Spiel, das Tempo und Nervosität zugleich in den Abend brachte. Ehingen kam am Ende auf 7:6 Tore und vier Punkte, Ludwigsfeld auf 8:7 Tore und ebenfalls vier Punkte. Oberdischingen/Ersingen blieb mit drei Punkten trotz des 2:1 gegen Ehingen in Reichweite, musste aber mit 5:7 Toren den vierten Platz hinnehmen.

Gruppenphase: Gastgeber startet, doch die Tabelle bleibt eng In der Gruppe A war die Ausgangslage nach den sechs Partien so verdichtet wie die Hallenluft. Die SGM Allmendingen/Ennahofen schloss mit 5:5 Toren und sechs Punkten als Erster ab. Der Start gelang mit einem 3:2 gegen die SG Oberdischingen/Ersingen, später folgte nach Rückschlag gegen die TSG Ehingen (0:2) ein wichtiges 2:1 gegen die TSF Ludwigsfeld.

Gruppe B: Altheim setzt sich ab, Hülben folgt mit Kraft

In der Gruppe B wurde die Spitze klarer gezogen. Die SG Altheim gewann alle drei Gruppenspiele, kam auf 7:2 Tore und neun Punkte und stellte früh die Frage nach dem Titel. Der Auftakt gegen den SV Hülben endete 3:1, später folgten ein 1:0 gegen den TSV Türkgücü Ehingen und ein 3:1 gegen den KSC Ehingen. Hülben sammelte sechs Punkte bei 7:5 Toren und blieb der erste Verfolger: 2:0 gegen den KSC, 4:2 gegen Türkgücü – nur gegen Altheim war die Tür zunächst zu. Türkgücü und der KSC landeten mit jeweils einem Punkt am Ende der Gruppe; ihr direktes Duell endete 1:1.

Halbfinals: Altheim bleibt sauber, Hülben stoppt den Gastgeber

Als das Turnier in die K.-o.-Phase kippte, wurde aus dem Rechnen ein Zittern – und aus jeder Szene ein kleiner Endkampf. Altheim blieb auch im Halbfinale stabil und schlug die TSF Ludwigsfeld mit 2:0. Im zweiten Halbfinale traf die SGM Allmendingen/Ennahofen auf den SV Hülben – und diesmal reichte dem Gastgeber kein später Impuls: Hülben gewann 2:0 und nahm dem Turnier damit den Traum vom Heimfinale.

Platzierungsspiele: Kleine Finals, große Wucht

Auch abseits des Endspiels hielt der Abend seine Spannung. Im Spiel um Platz sieben setzte sich der KSC Ehingen knapp mit 3:2 gegen die SG Oberdischingen/Ersingen durch. Platz fünf holte die TSG Ehingen: 4:1 gegen den TSV Türkgücü Ehingen. Und im Spiel um Platz drei zeigte Ludwigsfeld noch einmal, wie viel Energie in dieser Mannschaft steckt: 3:0 gegen die SGM Allmendingen/Ennahofen – eine klare Antwort nach dem verpassten Finale.

Finale: Altheim macht den Deckel drauf

Im Endspiel traf die SG Altheim erneut auf den SV Hülben – und wieder blieb Altheim die Mannschaft mit dem besseren Zugriff. Das Finale endete 3:1, der Gruppensieg wurde zum Turniersieg. Hülben musste sich erneut geschlagen geben, hielt aber über den ganzen Abend den Druck hoch genug, um bis ganz zum Schluss im Rennen zu bleiben.