SG Altheim holt sich den Frauen-Hallentitel Donau/Iller

Die Frauen-Hallenbezirksmeisterschaft Donau/Iller am heutigen Sonntag hielt in der Pfleghofhalle in Langenau, was sie im Vorfeld versprochen hatte. Neun Mannschaften (Granheim und Blautal traten nicht an), zwei Gruppen, zehn Minuten Spielzeit und ein durchgehend hohes Tempo führten zu einem Turnier, das sportlich klar strukturiert war und dennoch bis zur letzten Minute offen blieb. Am Ende setzte sich die SG Altheim in einem torreichen Finale gegen den TSV Albeck durch und sicherte sich den Titel.

Von Beginn an zeigte sich die Hallenbezirksmeisterschaft als fordernder Wettbewerb. In zwei Gruppen wurde jeder Punkt hart erarbeitet, jede Begegnung hatte unmittelbaren Einfluss auf die Tabelle. Die kurze Spielzeit ließ keinen Raum für taktisches Abwarten. Konzentration, Effizienz und körperliche Präsenz bestimmten das Geschehen über den gesamten Turniertag hinweg.

Gruppe A: TSV Albeck dominiert die Vorrunde

In der Gruppe A setzte der TSV Albeck früh ein Ausrufezeichen. Bereits im Eröffnungsspiel gegen den SV Jungingen gelang ein 2:1-Erfolg. Es folgten deutliche Siege gegen den VfL Ulm/Neu-Ulm und den FV Bellenberg. Mit 18 erzielten Treffern und nur drei Gegentoren sammelte Albeck 15 Punkte und zog souverän als Gruppensieger in die K.o.-Phase ein.

Der SV Jungingen sicherte sich mit vier Siegen Rang zwei. Besonders die Erfolge gegen Öpfingen/Altheim und Ulm/Neu-Ulm gaben den Ausschlag. Dahinter folgten der VfL Ulm/Neu-Ulm, der FV Bellenberg und die SG Öpfingen/Altheim.

Gruppe B: SG Altheim zeigt Konstanz

In der Gruppe B bestätigte die SG Altheim ihre Ambitionen. Drei klare Siege, darunter ein 6:1 gegen SV Jungingen II, brachten zwölf Punkte und den Gruppensieg. Der FV Asch-Sonderbuch folgte mit neun Punkten auf Platz zwei, gestützt auf Siege unter anderem gegen Albeck II. Der TSV Albeck II landete auf Rang drei, während SV Jungingen II folgte.

Deutliche Halbfinals bringen Favoriten ins Endspiel

Im ersten Halbfinale setzte sich der TSV Albeck klar mit 4:0 gegen den FV Asch-Sonderbuch durch. Die Mannschaft bestätigte ihre Vorrundenform und ließ keine Zweifel am Finaleinzug aufkommen. Das zweite Halbfinale verlief ähnlich eindeutig. Die SG Altheim gewann mit 5:0 gegen den SV Jungingen und zeigte dabei ihre offensive Durchschlagskraft ebenso wie defensive Stabilität.

Das Spiel um Platz drei als Abschluss der Spannung

Im Spiel um Platz drei trafen der FV Asch-Sonderbuch und der SV Jungingen aufeinander. Jungingen setzte sich mit 2:0 durch und sicherte sich den dritten Rang des Turniers. Beide Teams zeigten noch einmal Einsatz und unterstrichen die sportliche Qualität der K.o.-Runde.

Ein Finale auf Augenhöhe

Das Endspiel zwischen dem TSV Albeck und der SG Altheim wurde dem Turnier gerecht. Albeck traf auf eine Altheimer Mannschaft, die sich im Turnierverlauf stetig gesteigert hatte. In einer intensiven Begegnung mit hohem Tempo und vielen Strafraumszenen setzte sich schließlich die SG Altheim mit 4:3 durch. Der knappe Ausgang spiegelte die Ausgeglichenheit beider Teams wider und machte den Finalmoment besonders eindrucksvoll.

Ein Turniertag mit klarer sportlicher Aussage

Mit dem Titelgewinn der SG Altheim fand die Frauen-Hallenbezirksmeisterschaft Donau/Iller einen verdienten Sieger. Der TSV Albeck bestätigte mit dem zweiten Platz seine starke Rolle im regionalen Frauenfußball, während der SV Jungingen das Podium komplettierte.

Die Pfleghofhalle in Langenau bot den passenden Rahmen für einen langen, intensiven Turniertag, der von hohem sportlichem Niveau, klaren Ergebnissen und spürbarer Leidenschaft geprägt war. Die Hallenmeisterschaft zeigte eindrucksvoll, wie lebendig und konkurrenzfähig der Frauenfußball im Bezirk Donau/Iller ist.