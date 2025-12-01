SG Altheim glänzt, FKV/TSV Neu-Ulm II top, SV Beuren blitzschnell

SC Heroldstatt – TSV Blaubeuren 1:2

Heroldstatt startete engagiert, doch schon in der 10. Minute schlug Blaubeuren erstmals zu: David Söll brachte die Gäste früh in Führung. Heroldstatt wurde kurz darauf entscheidend geschwächt – Ingmar Kohn sah in der 14. Minute wegen einer Notbremse die Rote Karte. Blaubeuren nutzte die Überzahl und erhöhte noch vor der Pause durch Tobias Söll (40.) auf 0:2. Trotz Unterzahl kämpfte Heroldstatt im zweiten Durchgang tapfer weiter und kam in der 75. Minute durch Jonas Schmutz zum Anschluss. Für einen Punkt reichte es aber nicht mehr.

SSG Ulm 99 II – SG Griesingen

Das Spiel wurde abgesagt.

SGM Schmiechtal/Alb I – SG Altheim 1:5

Schmiechtal erwischte einen optimalen Start und ging in der 15. Minute durch Fabian Mayer in Führung. Doch danach übernahmen die Gäste komplett das Kommando: Jens Stimpfle glich in der 25. Minute aus, Jochen Pflug drehte die Partie in der 33. Minute. Noch vor der Pause setzte Dominik Späth das 1:3 (40.), ehe derselbe Spieler in der 55. Minute weiter erhöhte. Den Schlusspunkt setzte Fabian Kottmann in der 90. Minute – ein klarer Sieg für die SG Altheim.

TSV Türkgücü Ehingen – SV Pappelau-Beiningen 2:0

Türkgücü zeigte eine konzentrierte Vorstellung und belohnte sich in der 19. Minute, als Jakub Pach das 1:0 erzielte. Pappelau-Beiningen blieb bemüht, fand aber kaum Wege durch die kompakte Defensive der Gastgeber. In der 76. Minute sorgte Lemi Altun schließlich für die Entscheidung. Türkgücü fährt damit einen souveränen Heimsieg ein.

SV Ringingen – SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen 1:1

Ein intensives Duell, das durch viele Emotionen geprägt war. Jan-Thomas König brachte die Gäste in der 25. Minute in Führung. Ringingen kämpfte sich zurück, wurde aber durch eine Gelb-Rote Karte gegen Jonathan Schmuck (72.) geschwächt. Als wäre das nicht genug, sah kurz darauf Robert Monostori in der 83. Minute sogar Rot. Trotzdem gelang Ringingen in Unterzahl der späte Ausgleich durch Tommi Schmid (84.). Eine beeindruckende Moral trotz doppelter Unterzahl.

RSV Ermingen – SV Niederhofen 2:0

Ermingen präsentierte sich stabil und setzte in der 26. Minute durch Simon Hinkl das erste Ausrufezeichen. Sven Schindler erhöhte nach einer Stunde auf 2:0. Niederhofen hatte die große Chance zum Anschluss, doch Julian Wilhelm scheiterte in der 70. Minute per Foulelfmeter an Keeper Jonas Bucher. Ermingen brachte den Sieg danach ins Ziel.

FV Schelklingen-Hausen – SG Emerkingen/Ehingen-Süd

Das Spiel wurde abgesagt.

TSV Erbach – SG Oberdischingen/Ersingen 2:4

Die Gäste legten stark los und gingen in der 14. Minute durch Fabian Guggenberger in Führung. Erbach antwortete in der 34. Minute durch Tim Maier, doch Guggenberger verwandelte kurz vor der Pause einen Foulelfmeter zum 1:2 (42.). Im zweiten Durchgang setzte Raphael Schirmer (56.) den nächsten Treffer für die Gäste, ehe Robin Gabel nur zwei Minuten später für Erbach verkürzte. Doch erneut war es Fabian Guggenberger, der in der 63. Minute per Foulelfmeter den Endstand herstellte – ein Dreierpack des SG-Spielers, der das Spiel entschied.