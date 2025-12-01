 2025-11-28T07:03:18.113Z

Allgemeines
– Foto: SGOB

SG Altheim glänzt, FKV/TSV Neu-Ulm II top, SV Beuren blitzschnell

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Donau/Iller los?

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Donau/Iller war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Kreisliga A1:

SC Heroldstatt – TSV Blaubeuren 1:2
Heroldstatt startete engagiert, doch schon in der 10. Minute schlug Blaubeuren erstmals zu: David Söll brachte die Gäste früh in Führung. Heroldstatt wurde kurz darauf entscheidend geschwächt – Ingmar Kohn sah in der 14. Minute wegen einer Notbremse die Rote Karte. Blaubeuren nutzte die Überzahl und erhöhte noch vor der Pause durch Tobias Söll (40.) auf 0:2. Trotz Unterzahl kämpfte Heroldstatt im zweiten Durchgang tapfer weiter und kam in der 75. Minute durch Jonas Schmutz zum Anschluss. Für einen Punkt reichte es aber nicht mehr.

SSG Ulm 99 II – SG Griesingen
Das Spiel wurde abgesagt.

SGM Schmiechtal/Alb I – SG Altheim 1:5
Schmiechtal erwischte einen optimalen Start und ging in der 15. Minute durch Fabian Mayer in Führung. Doch danach übernahmen die Gäste komplett das Kommando: Jens Stimpfle glich in der 25. Minute aus, Jochen Pflug drehte die Partie in der 33. Minute. Noch vor der Pause setzte Dominik Späth das 1:3 (40.), ehe derselbe Spieler in der 55. Minute weiter erhöhte. Den Schlusspunkt setzte Fabian Kottmann in der 90. Minute – ein klarer Sieg für die SG Altheim.

TSV Türkgücü Ehingen – SV Pappelau-Beiningen 2:0
Türkgücü zeigte eine konzentrierte Vorstellung und belohnte sich in der 19. Minute, als Jakub Pach das 1:0 erzielte. Pappelau-Beiningen blieb bemüht, fand aber kaum Wege durch die kompakte Defensive der Gastgeber. In der 76. Minute sorgte Lemi Altun schließlich für die Entscheidung. Türkgücü fährt damit einen souveränen Heimsieg ein.

SV Ringingen – SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen 1:1
Ein intensives Duell, das durch viele Emotionen geprägt war. Jan-Thomas König brachte die Gäste in der 25. Minute in Führung. Ringingen kämpfte sich zurück, wurde aber durch eine Gelb-Rote Karte gegen Jonathan Schmuck (72.) geschwächt. Als wäre das nicht genug, sah kurz darauf Robert Monostori in der 83. Minute sogar Rot. Trotzdem gelang Ringingen in Unterzahl der späte Ausgleich durch Tommi Schmid (84.). Eine beeindruckende Moral trotz doppelter Unterzahl.

RSV Ermingen – SV Niederhofen 2:0
Ermingen präsentierte sich stabil und setzte in der 26. Minute durch Simon Hinkl das erste Ausrufezeichen. Sven Schindler erhöhte nach einer Stunde auf 2:0. Niederhofen hatte die große Chance zum Anschluss, doch Julian Wilhelm scheiterte in der 70. Minute per Foulelfmeter an Keeper Jonas Bucher. Ermingen brachte den Sieg danach ins Ziel.

FV Schelklingen-Hausen – SG Emerkingen/Ehingen-Süd
Das Spiel wurde abgesagt.

TSV Erbach – SG Oberdischingen/Ersingen 2:4
Die Gäste legten stark los und gingen in der 14. Minute durch Fabian Guggenberger in Führung. Erbach antwortete in der 34. Minute durch Tim Maier, doch Guggenberger verwandelte kurz vor der Pause einen Foulelfmeter zum 1:2 (42.). Im zweiten Durchgang setzte Raphael Schirmer (56.) den nächsten Treffer für die Gäste, ehe Robin Gabel nur zwei Minuten später für Erbach verkürzte. Doch erneut war es Fabian Guggenberger, der in der 63. Minute per Foulelfmeter den Endstand herstellte – ein Dreierpack des SG-Spielers, der das Spiel entschied.

Kreisliga A2:

SV Weidenstetten – SGM Albeck/Göttingen 2:1
Weidenstetten zeigte über weite Strecken eine konzentrierte Vorstellung. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase traf Lasse Nemec in der 30. Minute zur Führung. Die Hausherren blieben dran und erhöhten nach dem Seitenwechsel durch Yasin Çeküç (69.) auf 2:0. Erst in der Schlussphase kam Albeck/Göttingen gefährlich auf und verkürzte durch Ewald Maier (82.), doch Weidenstetten brachte den Heimsieg über die Zeit.

TSV Pfuhl – SV Thalfingen 1:2
Thalfingen erwischte den besseren Start und ging schon in der 8. Minute durch Levin Teufel in Führung. Pfuhl arbeitete sich zunehmend ins Spiel und belohnte sich im zweiten Durchgang durch Simon Roth (56.). Doch der TSV konnte das Momentum nicht nutzen – nur elf Minuten später stellte Julian Stocker (67.) den Auswärtssieg für Thalfingen sicher.

SV Nersingen – TSV Bermaringen 3:1
Nersingen dominierte die Anfangsphase und ging früh in Führung: Niklas Junginger traf bereits in der 9. Minute. Christopher Wirth erhöhte in der 34. Minute auf 2:0, ehe Junginger in der Nachspielzeit der ersten Hälfte sogar das 3:0 nachlegte. Bermaringen stemmte sich im zweiten Durchgang gegen die drohende Niederlage und kam durch Manuel Klöble (50.) zum Anschluss – mehr war jedoch nicht drin.

SGM FKV/TSV Neu-Ulm II – SV Asselfingen 6:0
Die Gastgeber zeigten einen beeindruckend souveränen Auftritt. Nach der Führung in der 23. Minute nahm das Offensivspiel Fahrt auf: Sofyan Eid erhöhte nur sieben Minuten später auf 2:0. Nach der Pause ging es im gleichen Stil weiter – Henry Tedum Paago traf in der 51. Minute, Ademin Hadzic legte in der 57. nach. Paago machte mit seinem zweiten Treffer (71.) endgültig alles klar, ehe Elmedin Ramic (90.) den 6:0-Endstand herstellte. Ein sehr deutlicher Heimerfolg.

TSV Bernstadt – FC Neenstetten
Das Spiel wurde abgesagt.

TSV Berghülen – SV Oberelchingen 1:3
Oberelchingen wirkte von Beginn an zielstrebig und ging durch Joel Berger in der 15. Minute in Führung. Dennis Oppold legte in der 25. Minute das 0:2 nach. Berghülen fand danach besser ins Spiel und verkürzte nur fünf Minuten später durch Jonas Mangold. Trotz guter Phase der Hausherren setzte Oberelchingen im zweiten Durchgang den entscheidenden Treffer: Moritz Ufschlag traf in der 78. Minute zum 1:3 und sicherte den Gästen den Sieg.

SV Lonsee – TSG Söflingen 3:2
Ein Spiel, das an Spannung kaum zu überbieten war. Söflingen ging früh durch Fabian Auer (10.) in Führung. Lonsee hatte zunächst Pech: Ein Eigentor von Moritz Fichter brachte dennoch den Ausgleich (24.). Danach wurde das Spiel offener – Tom Seibold drehte die Partie in der 32. Minute. Söflingen kam nach der Pause durch Finn Mach (49.) zurück, doch die Entscheidung fiel in der Nachspielzeit: Eduard Hildermann traf in der 90.+5 Minute und ließ Lonsee jubeln.

SV Fortuna Ballendorf – TSV Westerstetten
Die Partie wurde abgesagt.

Kreisliga A3:

TSF Ludwigsfeld – TSV Regglisweiler 1:1
In einer intensiven Begegnung erwischten die Gastgeber den besseren Start: Alex Zollna traf in der 17. Minute zur Führung. Doch Regglisweiler zeigte sich unbeeindruckt und glich nach 33 Minuten durch Marcel Sailer aus. Beide Teams suchten weiter den Weg nach vorne, doch klare Chancen wurden seltener. In der 75. Minute musste Regglisweiler dann in Unterzahl weiterspielen – Timo Lendvay sah Gelb-Rot. Trotz Überzahl gelang Ludwigsfeld kein zweiter Treffer mehr, sodass es beim Remis blieb.

SF Illerrieden – FV Weißenhorn 1:0
Illerrieden erwischte einen echten Blitzstart. Bereits in der 8. Minute brachte Stefan Hampel sein Team in Führung. Danach entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel, in dem Illerrieden defensiv sehr stabil stand und Weißenhorn kaum zur Entfaltung kommen ließ. Trotz einiger Umschaltmomente fiel kein weiteres Tor – Illerrieden sicherte sich einen hart erkämpften Arbeitssieg.

FV Bellenberg – SGM Ingstetten/Schießen
Das Spiel wurde abgesagt.

SV Beuren – SV Tiefenbach 1920 3:2
Beuren begann wie aus einem Guss: Enhar Agirbas traf in der 16. Minute, nur zwei Minuten später legte Johannes Maurer das 2:0 nach. Tiefenbach wirkte geschockt, und David Höld erhöhte noch vor der Pause (40.) auf 3:0. Doch nach dem Seitenwechsel wurden die Gäste plötzlich gefährlich: Guilherme Massochin verkürzte in der 47. Minute, Lukas Sauer legte in der 58. nach. Beuren geriet ins Wanken, brachte den Sieg aber mit viel Einsatz über die Zeit.

FV Gerlenhofen – SV Oberroth
Das Spiel wurde abgesagt.

FC Silheim – TSV Holzheim 1:0
Die Partie war lange von Zweikämpfen geprägt, Torchancen blieben Mangelware. Erst in der 83. Minute sorgte Alexander Emperle für den entscheidenden Moment – sein Treffer ließ Silheim spät jubeln. Holzheim versuchte in den letzten Minuten noch einmal alles, blieb aber ohne Erfolg.

SG TSV Buch/Obenhausen II – SSV Illerberg/Thal 4:1
Die Gastgeber spielten von Beginn an mutig nach vorne. Manuel Wanner eröffnete in der 9. Minute die Torfolge. Ein Doppelschlag von Tim Schrapp (32.) und Justin Gräf (34.) stellte früh klare Verhältnisse her, ehe Maximilian Peters in der 43. Minute sogar auf 4:0 erhöhte. Illerberg/Thal gab sich nicht auf und kam in der 84. Minute durch Jonas Langenwalter zum Ehrentreffer. An der deutlichen Niederlage änderte das jedoch nichts.

SV Esperia Italia Neu-Ulm – FV Altenstadt 2:2
Altenstadt legte los wie die Feuerwehr: Simon Brugger traf bereits in der 3. Minute. Esperia kämpfte sich im zweiten Durchgang zurück, Marco Testa glich in der 58. Minute aus. Doch nur zwei Minuten später stellte Maximilian Rau die alte Führung wieder her. Das Spiel blieb offen und umkämpft – und in der 79. Minute belohnte sich Esperia: Fabian Herbst traf zum 2:2-Endstand.

