SG Altenkirchen/Bonbaden/Neukirchen meldet sich zurück

Wetzlar. Nach schweren Zeiten geht es bei den Fußballern der SG Altenkirchen/Bonbaden/Neukirchen wieder aufwärts. Dem Abstieg aus der Wetzlarer A-Liga wurde die Mannschaft in der B-Liga in der Saison 2023/24 gleich weitergereicht in die C-Liga. Dort gelang in der Gruppe 1 nun auf Anhieb der Wiederaufstieg.