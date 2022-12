SG Alteburg: Sehr zufrieden mit neuem Spielertrainer Vor allem die Abwehr konnte in der laufenden Saison überzeugen, der Angriff soll in der Rückrunde noch zielstrebiger agieren.

Welche Transfers gibt es bei euch in der Winterpause, sind Zu- oder Abgänge geplant?

Was muss im neuen Jahr besser werden?

Wir sind vor Allem mit der Verpflichtung unseres Trainers Rico Fels zufrieden. Nicht allein seine bisher 17 Saisontore, sondern auch seine überragende menschliche Art haben uns beflügelt. Die spielerische Komponente ist noch ausbaufähig aber mit nur 7 Gegentoren ist wie so oft die Abwehr das Prunkstück. Aktuell herrscht eine gute Kameradschaft und ein guter Trainingsbesuch.

Was lief besonders gut in der Hinrunde und wie zufrieden seid ihr?

Wer holt sich die Meisterschaft in eurer Liga?

