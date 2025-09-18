SG Aiglsbach II / Meilenhofen: Schreiner bereits wieder Geschichte

Andreas Schreiner hatte bei der SG Aiglsbach II / Meilenhofen I nur ein kurzes Gastspiel – Foto: Stefan Ritzinger

In der Kreisklasse Kelheim hat es schon nach dem fünften Spieltag den ersten Trainerwechsel gegeben. Bei der neugegründeten Spielgemeinschaft TV Aiglsbach II / TV Meilenhofen I ist Andreas Schreiner nicht mehr Übungsleiter. Der 47-Jährige, der bei seiner letzten Station Sportlicher Leiter beim FSV VfB Straubing war und zuvor unter anderem beim TSV Bad Abbach und SV Obertraubling als Assistenzcoach fungierte, war damit nur zwei Monate Chefanweiser der SG, die daraufhin interimsweise vom erfahrenen Meilenhofer Spieler Tobias Gschlößl (33) angeleitet wurde.

Über die Trennungsgründe möchten sich die SG-Verantwortlichen nicht äußern. Inzwischen konnte aber ein Nachfolger installiert werden. Helmut Atzmüller ist der neue Coach, der bis vor Kurzem im Dienste des A-Klassisten SG Attenhofen I / Walkertshofen II stand. Der 50-Jährige ist seit 2011 nahezu durchgängig als Trainer tätig und hat auch eine Vergangenheit beim TV Meilenhofen, den er von Sommer 2014 bis Herbst 2016 zweieinhalb Jahre anleitete. "Helmut kennt den TVM bestens und hat zudem schon Erfahrung mit Spielgemeinschaften gesammelt. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Routine der richtige Mann für uns ist", lässt die SG-Seite wissen.







Helmut Atzmüller soll mit der Spielgemeinschaft den Kreisklasenverbleib schaffen – Foto: Franz Rauner









Der neue Chefanweiser hat bei der Spielgemeinschaft den primären Auftrag, die Mannschaft nach einem holprigen Start zu stabilisieren und am Ende mit ihr über dem ominösen Strich zu stehen. Der Atzmüller-Einstand ging mit einer hohen 0:5-Derbypleite gegen den FC Mainburg allerdings gründlich in die Hose. Froschermeier, Bereketoglu, Zimmer und Kameraden haben am Sonntag die Möglichkeit, es wieder deutlich besser zu machen. Beim starken Aufsteiger SV Pattendorf, der derzeit den vierten Tabellenplatz belegt, steht Helmut Atzmüller mit seinem Gefolge allerdings vor einer hohen Auswärtshürde.