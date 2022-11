SG Ahmsen-Vinnen-Herβum gewinnt nur knapp in Haren Mirko Möller und Hendrik Hoormann waren schon wieder sehr wichtig

Am gestrigen Abend sollte es David gegen Goliath im Harener Emsparkstadion sein, denn der Tabellenvorletzte spielte ja gegen den Tabellendritten: FC Wesuwe 2 - SG Ahmsen-Vinnen-Herβum. Die Gäste gewannen mit 2:1.

Der Unterschied zwischen beiden Mannschaften beträgt mehr als dreißig Punkte, die „Heimmannschaft“ kassiert viele Gegentore und die Gäste treffen sehr oft. Vor allem Mirko Möller und Hendrik Hoormann, zwei sehr gute Spieler dieser Mannschaft. Sie waren gestern Abend auf neuem sehr wichtig. Es wurde nicht auf dem Wesuwer C-Platz gespielt, sondern auf dem Kunstrasen des ehemaligen Hauptplatzes des TuS Haren. Zu viel Regen war der Grund dafür und so zogen sie nach Haren.

Die Wesuwer hielten lange durch und gingen durch ein Tor von Hoormann mit einem 0:1-Rückstand in die Pause. Simon Grönniger glich am Anfang der zweiten Spielhälfte aus und Mitte der zweiten Halbzeit entschied Hoormann das Spiel. Er traf zweimal aus der Distanz, Grönniger nutzte einen Fehler in der Abwehr der Gäste aus.