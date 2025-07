SG Adlhausen/Langquaid II zum Testauftakt nach Mitterfecking

Das Trainergespann Rainer Schuster / Raphael Niedermeier hat den etwa 30 Spieler umfassenden Kader der Spielgemeinschaft SV Adlhausen / TSV Langquaid II bisher viermal auf den Trainingsplatz gerufen und auch einen ersten Mannschaftsabend hinter sich. Nun steht das erste Testspiel beim Nachbarn SC Mitterfecking an. Beide Teams, die die letzte Saison jeweils auf dem letzten Rang in ihrer A-Klasse beendet haben, haben sich für die neue Runde einiges vorgenommen, um im Klassement etwas höher zu rutschen.

Bei den Laabertalern, die bereits in der vergangenen Rückrunde eine deutliche Aufwärtstendenz erkennen ließen, ist man guter Dinge, dass die Zeit der klaren Niederlagen durch eine gesteigerte Konkurrenzfähigkeit abgelöst werden kann, zumal nicht nur mit dem B-Lizenz-Anwärter Raphael Niedermeier ein neuer, engagierter Trainer zur Mannschaft gestoßen ist, sondern auch der Spielerkader an Qualität gewonnen hat. So bedeuten Rückkehrer Edis Prelevic (TSV Herrngiersdorf) und Neuzugang Gent Zekolli (TV Schierling) genauso eine Verstärkung wie die von den A-Junioren nachrückenden Abdullah Al-Zuhairi, Bastian Blenke, Veit Dürmeier, Jakub Kusiak und Severin Steger. Außerdem ist geplant, dass die vier A-Junioren Dominik Eder, Tizian Lauerer, Philipp Mayerhofer und Tim Schultes - alle dem Jahrgang 2007 angehörig - durch Teilzeiteinsätze allmählich an den Herrenbereich herangeführt werden sollen. Führungsaufgaben in der jungen Mannschaft sollen erfahrenere Kräfte wie Michael Blüml, Simon Prantl, John-Patrick Schlüter übernehmen, doch auch jüngere Akteure wie Torhüter Lukas Pernpeintner, der defensive Korbinian Löschenbrand oder der offensive Polat Ötgün könnten in diese Rolle schlüpfen.