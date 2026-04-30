SG Adlhausen/Langquaid II zum Kellerduell

Am 20. Spieltag der A-Klasse Mainburg begibt sich die Spielgemeinschaft SV Adlhausen I / TSV Langquaid II auf die Reise in die Holledau, um sich in Attenhofen mit dem Tabellenhintermann SG Attenhofen/Walkertshofen II zu messen. Die Gastgeber, die mit einem Dreier die Laabertaler überflügeln können, unterlagen im Vorrundenvergleich mit 1:2 und werden mit dem Heimvorteil im Rücken einen Sieg anstreben. Im bisherigen Saisonverlauf konnten aber die von Thomas Gebauer betreuten Platzherren auf eigener Anlage noch keinen Dreier erringen, so dass die Gäste die Partie durchaus hoffnungsvoll angehen könnten, wenn da nicht die Auswärtsmisere ihrerseits - noch kein einziger Punkt in der Fremde - wäre. Übrigens die letzte Möglichkeit, um in der Saison 2025/26 auf auswärtigen Plätzen nicht völlig leer auszugehen!

Die einheimische SG hat in dieser Auseinandersetzung wohl ein Plus in der Defensivarbeit, während sich die beiden Teams in puncto Trefferzahl kaum voneinander unterscheiden. Die erfolgreichsten Schützen bei den Holledauern sind Matthias Zieglmaier (5) und Ivan Radic (5), bei den Laabertalern der weiterhin verletzt ausfallende Veit Dürmeier (8) und Altin Berisha (3).

Das Trainer-Duo Rainer Schuster/Raphael Niedermeier möchte eine in mancherlei Hinsicht fordernden Saison erfolgreich und versöhnlich abschließen, zumal auch in der letzten Partie zuhause gegen die SG Siegenburg/Train kein übermächtiger Gegner auflaufen wird. Doch dazu muss die Mannschaft bereit sein, über 90 Minuten - unabhängig vom Spielstand - alles in die Waagschale zu werfen, was es an Kampfgeist und Spielvermögen zu bieten hat.