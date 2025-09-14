SG Adlhausen/Langquaid II zieht erneut den Kürzeren

Die Hoffnungen gegen den Tabellen-Viertletzten, die SG Wildenberg/Biburg/Kirchdorf II den ersten Saisonpunkt zu holen, erfüllten sich nicht. Die Gastgeber, die diesmal einige Routiniers in die Startelf eingebaut hatten, hielten vor allem im ersten Durchgang gut gegen die keineswegs wie ein "Kellerkind" auftretenden Hallertauer mit, mussten sich ihnen aber mit 1:4 beugen. Nachdem die Adlhausener-Langquaider Gemeinschaft nach 17 Minuten am Quergebälk angeklopft hatte, mussten sie nach 24 Minuten den ersten Treffer durch Maximilian Haindl hinnehmen. Zwei Treffer um die volle Stunde - in der 56. Minute durch Tobias Exner und in der 63. Minute durch Phillip Brunner - ließen die Aussichten der Gastgeber auf einen Punktgewinn gegen Null schrumpfen. Angesichts der fortgeschrittenen Spielzeit machte der Treffer von Veit Dürmeier in der 77. Minute nach einer feinen Einzelleistung nur noch wenig Hoffnung, die dann prompt durch den vierten WiBiKi-Terffer von Maximilian Haindl zunichte gemacht wurde.

Nun folgt am Sonntag, 21. September, das schwere Auswärtsspiel beim Spitzenreiter und mittlerweile Titelfavoriten SG Pfeffenhausen/Hornbach, der mit Johannes Zettl (16 Tore) auch den Top-Torjäger der A-Klasse Mainburg in seinen Reihen hat.