SG Adlhausen/Langquaid II will Punkt aus Siegenburg entführen

Nach dem Spielausfall gegen die SG Mainburg/Holledau Sports II - das Team hat sich aus dem Spielbetrieb zurückgezogen - haben sich die Akteure aus Adlhausen/Langquaid am letzten Vorrunden-Spieltag mit der SG Siegenburg/Train auseinanderzusetzen. Die Gastgeber an der Jahnstr. 3 in Siegenburg rangieren derzeit auf dem 8. Platz und haben vor eigenem Publikum noch keinen Sieg einfahren können. Das Trainer-Duo Daniel und Christoph Knöfler kann jedoch offensichtlich ein Team auf den Rasen schicken, das an guten Tagen auch einen Vergleich mit den Spitzen-Mannschaften in der A-Klasse Mainburg nicht zu scheuen braucht. Die beiden einzigen Siege - jeweils mit 3:1 - holten sie beim TSV Abensberg II und dem SV Schwaig. Als Torschützen konnten sich bisher vor allem Jonas Leutgeb (5), Daniel Knöfler (3) und Luca Present (3) auszeichnen.

Die Gäste standen auf auswärtigen Plätzen das eine oder andere Mal schon dicht vor einem Punktgewinn, aber geglückt ist ihnen noch keiner. Sie sind aber nach dem ersten Erfolg gegen die SG Attenhofen/Walkertshofen aber zuversichtlich, dass sie demnächst erneut die Früchte für ihr Engagement ernten können. Dazu muss die komplette Elf über 90 Minuten nach hinten arbeiten und immer wieder versuchen über schnelle Konter in die gefährliche Zone zu kommen. Bastian Blenke, Veit Dürmeier und Polat Ötgün sind dann durchaus in der Lage, entscheidend zu treffen.