SG Adlhausen/Langquaid II will Außenseiter-Chance nutzen

Die SG Adlhausen/Langquaid II mischt heuer bei den Futsal-Hallenkreismeisterschaften mit, weiß um ihre Außenseiterrolle, will es aber den Gegnern in der Vorrundengruppe B so schwer wie möglich machen. Auf dem Papier scheinen vor allem der Kreisligist FC Leibersdorf und der Kreisklassist VfR Laberweinting die beiden Mannschaften zu sein, die den Gruppensieg unter sich ausmachen. SG-Trainer Raphael Niedermeier hat für die Rottenburger Mehrzweckhalle ein sehr junges Team aufgeboten, das noch keine große Futsal-Erfahrung bei Herren-Turnieren gesammelt hat. Ob jugendlicher Elan ein Gegengewicht bilden kann?