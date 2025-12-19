SG Adlhausen/Langquaid II will Außenseiter-Chance nutzen

Die SG Adlhausen/Langquaid II mischt heuer bei den Futsal-Hallenkreismeisterschaften mit, weiß um ihre Außenseiterrolle, will es aber den Gegnern in der Vorrundengruppe B so schwer wie möglich machen. Auf dem Papier scheinen vor allem der Kreisligist FC Leibersdorf und der Kreisklassist VfR Laberweinting die beiden Mannschaften zu sein, die den Gruppensieg unter sich ausmachen. SG-Trainer Raphael Niedermeier hat für die Rottenburger Mehrzweckhalle ein sehr junges Team aufgeboten, das noch keine große Futsal-Erfahrung bei Herren-Turnieren gesammelt hat. Ob jugendlicher Elan ein Gegengewicht bilden kann?
Folgende Spieler wollen den "Hecht im Karpfenteich" spielen: Bastian Blenke, Veit Dürmeier, Malikhan Gök, Jakub Kusiak, Tizian Lauerer, Polat Ötgün, Ramazan Özkaraca, Tim Schultes, Severin Steger, Gent Zekoli
Die Spiele im Einzelnen:
A 13.30 Uhr SG Rottenburg/Oberhatzkofen - SG Siegenburg/Train
B 13.44 Uhr FC Leibersdorf - SG Adlhausen/Langquaid II
A 13.58 Uhr SC Kelheim - TV Schierling
B 14.12 Uhr VfR Laberweinting - FC Kelheim
A 14.26 Uhr SG Rottenburg/Oberhatzkofen - SC Kelheim
B 14.40 Uhr FC Leibersdorf - VfR Laberweinting
A 14.54 Uhr TV Schierling - SG Siegenburg/Train
B 15.08 Uhr FC Kelheim - SG Adlhausen/Langquaid II
A 15.22 Uhr SG Siegenburg/Train - SC Kelheim
B 15.36 Uhr SG Adlhausen/Langquaid II - VfR Laberweinting
A 15.50 Uhr TV Schierling - SG Rottenburg/Oberhatzkofen
B 16.04 Uhr FC Kelheim - FC Leibersdorf
HF1 16.30 Uhr 1. Gr. A - 2. Gr. B
HF2 16.45 Uhr 1. Gr. B - 2. Gr. A
Finale: 17.10 Uhr Sieger HF1 - Sieger HF2
(Die beiden Teilnehmer am Großen Finale haben sich für die
Endrunde Niederbayern-West am Samstag, 10. Januar 2026, in der Dreifachturnhalle Höll-Ost in Dingolfing qualifiziert.)