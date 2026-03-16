SG Adlhausen/Langquaid II von der Rolle

– Foto: Martin Zeilhofer

4:0-Schlappe bei der SG Offenstetten/Rohr II ----- Nach den guten Leistungen gegen höherklassige Kontrahenten gab es für die SG Adlhausen/Langquaid II wieder einen Rückfall in überwunden geglaubte Zeiten. Nicht viel passte nämlich gegen den Spitzenreiter der Reserverunde Kreisliga Donau, die SG Offenstetten/Rohr, zusammen, so dass der Gastgeber mit einer höchst durchschnittlichen Vorstellung einen klaren 4:0-Sieg verzeichnen konnte. Innerhalb von 20 Minuten - um die Halbzeitpause - erzielte die Offenstettener/Rohrer Kombi ihre vier Treffer. Bei nahezu allen Toren profitierten sie dabei von individuellen Fehlern der Gäste, bei denen eine ordnende Hand und ein Taktgeber fehlte und es auch an Torgefährlichkeit mangelte.

Letztlich ein Spiel zum Vergessen und nur gut, dass bereits nächsten Sonntag beim abschließenden Test gegen den TSV Großberg II die Chance zur Wiedergutmachung besteht.