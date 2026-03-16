 2026-03-13T07:45:35.464Z

Spielbericht

SG Adlhausen/Langquaid II von der Rolle

von Martin Zeilhofer · Heute, 16:40 Uhr · 0 Leser
– Foto: Martin Zeilhofer

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ZF BKK
Testspiele
SG Adlhausen
SG Offenstetten II
Gestern, 13:30 Uhr
SG Offenstetten / Rohr
SG Offenstetten / RohrSG Offenstetten II
SG Adlhausen / Langquaid
SG Adlhausen / LangquaidSG Adlhausen
4
0
Abpfiff

4:0-Schlappe bei der SG Offenstetten/Rohr II ----- Nach den guten Leistungen gegen höherklassige Kontrahenten gab es für die SG Adlhausen/Langquaid II wieder einen Rückfall in überwunden geglaubte Zeiten. Nicht viel passte nämlich gegen den Spitzenreiter der Reserverunde Kreisliga Donau, die SG Offenstetten/Rohr, zusammen, so dass der Gastgeber mit einer höchst durchschnittlichen Vorstellung einen klaren 4:0-Sieg verzeichnen konnte. Innerhalb von 20 Minuten - um die Halbzeitpause - erzielte die Offenstettener/Rohrer Kombi ihre vier Treffer. Bei nahezu allen Toren profitierten sie dabei von individuellen Fehlern der Gäste, bei denen eine ordnende Hand und ein Taktgeber fehlte und es auch an Torgefährlichkeit mangelte.

Letztlich ein Spiel zum Vergessen und nur gut, dass bereits nächsten Sonntag beim abschließenden Test gegen den TSV Großberg II die Chance zur Wiedergutmachung besteht.

SG Adlhausen / Langquaid: Jannik Möller - Ramazan Özkaraca, Jakub Kusiak, Simon Scheuerer, Bastian Blenke, Leon Thiel, Kursad Öcal, Severin Steger, Gent Zekoli, Abdullah Al-Zuhairi, Altin Berisha; Polat Ötgün (35.), Raphael Niedermeier (46.), Maximilian Stummer (46.) - Trainer: Rainer Schuster - Trainer: Raphael Niedermeier

Tore: 1:0 (37.) Maximilian Handschuh, 2:0 (44.) Jonas von Dielingen, 3:0 (53.) Peter Janssen, 4:0 (57.) Maximilian Handschuh