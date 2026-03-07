SG Adlhausen/Langquaid II verliert Testspiel von Martin Zeilhofer · Heute, 15:14 Uhr · 0 Leser

1:4-Niederlage gegen TV Schierling II ----- In der zweiten Testpartie trafen die SGler aus Adlhausen und Langquaid auf den TV Schierling II, der in den Schlussminuten mit dem dritten und vierten Treffer das knappe Resultat noch in die Höhe schraubte. Die Hausherren, die auf einige im spanischen Trainingslager weilenden Akteure verzichten mussten, liehen sich vier Spieler aus dem Kader des Bezirksligisten aus, um auch ihnen Spielpraxis zukommen zu lassen. Die Gäste, die sich nach einem Blitzstart einen Zwei-Tore-Vorsprung - nach einem Eckball und nach einem verunglückten Rückpass - gesichert hatten, kassierten in der 19. Minute den Anschlusstreffer durch Jonas Brunner.

Im zweiten Durchgang hatten dann die Gastgeber ein Plus bei den Spielanteilen und dominierten eine halbe Stunde lang den Gegner aus der Oberpfalz, der anschließend zwei individuelle Schnitzer zu zwei weiteren Toren und zum 1:4-Endstand nutzte. Fazit des Trainers Raphael Niedermeier: "Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf nicht wider. Vermeidbare Fehler gingen den Gegentoren voraus. Es war eine weitere gute Einheit in der Vorbereitung und die Fortschritte meienr Mannschaft sind deutlich erkennbar. Wir haben jetzt noch drei Wochen Vorbereitung vor uns, in denen wir intensiv an unseren Schwächen arbeiten, um bestmöglich in die Rückrunde starten zu können."