SG Adlhausen/Langquaid II unterliegt SV Schöfweg mit 1:4

Im ersten Testspiel hält der A-Klassist mit dem Kreisligisten beachtlich mit. --- Die SG Adlhausen/Langquaid II, die seit zwei Wochen sich wieder im Trainingsmodus befindet, bestritt ihr erstes Vorbereitungsspiel gegen den SV Schöfweg, dem Tabellensechsten der Kreisliga Passau. Die Gäste, die jahrzehntelange gute Verbindungen zum TSV Langquaid haben, sind zum wiederholten Male bei den Laabertalern im Trainingslager.

Nun zum Spiel: Der SG merkte man anfangs die noch fehlende Spielpraxis an, der SV Schöfweg hatte mehr vom Spiel und hätte bei zwei Möglichkeiten in Führung gehen können. Danach konnten sich die Hausherren mehr und mehr freischwimmen und gingen mit der ersten Chance nach fünf Minuten in Führung. Kursad Öcal hatte sich den Ball an der Mittellinie erkämpft, leitete weiter zu Gent Zekoli, der vertikal auf Veit Dürmeier passte, dessen flache Hereingabe Tim Schultes aus vier Metern über die Linie drücken konnte. Bei dieser Aktion blieb der gegnerische Torhüter im Rasen hängen und verletzte sich. Anschließend hätten die Laabertaler das Ergebnis gut und gerne auf drei bis vier Tore erhöhen können, aber weder Veit Dürmeier bei zwei Chancen - einmal rettete der Pfosten - noch Gent Zekoli brachten den Ball im Kasten unter. Kurz vor der Halbzeit konnten die Schöfweger dann durch einen Doppelschlag die Partie drehen. Felix Schönhofer köpfte einen Eckstoß freistehend aus elf Metern ein und Maximilian Baumann erzielte fast mit dem Pausenpfiff das 2:1.