SG Adlhausen/Langquaid II unterliegt SV Schöfweg mit 1:4

Im ersten Testspiel hält der A-Klassist mit dem Kreisligisten beachtlich mit. --- Die SG Adlhausen/Langquaid II, die seit zwei Wochen sich wieder im Trainingsmodus befindet, bestritt ihr erstes Vorbereitungsspiel gegen den SV Schöfweg, dem Tabellensechsten der Kreisliga Passau. Die Gäste, die jahrzehntelange gute Verbindungen zum TSV Langquaid haben, sind zum wiederholten Male bei den Laabertalern im Trainingslager.
Nun zum Spiel: Der SG merkte man anfangs die noch fehlende Spielpraxis an, der SV Schöfweg hatte mehr vom Spiel und hätte bei zwei Möglichkeiten in Führung gehen können. Danach konnten sich die Hausherren mehr und mehr freischwimmen und gingen mit der ersten Chance nach fünf Minuten in Führung. Kursad Öcal hatte sich den Ball an der Mittellinie erkämpft, leitete weiter zu Gent Zekoli, der vertikal auf Veit Dürmeier passte, dessen flache Hereingabe Tim Schultes aus vier Metern über die Linie drücken konnte. Bei dieser Aktion blieb der gegnerische Torhüter im Rasen hängen und verletzte sich. Anschließend hätten die Laabertaler das Ergebnis gut und gerne auf drei bis vier Tore erhöhen können, aber weder Veit Dürmeier bei zwei Chancen - einmal rettete der Pfosten - noch Gent Zekoli brachten den Ball im Kasten unter.
Kurz vor der Halbzeit konnten die Schöfweger dann durch einen Doppelschlag die Partie drehen. Felix Schönhofer köpfte einen Eckstoß freistehend aus elf Metern ein und Maximilian Baumann erzielte fast mit dem Pausenpfiff das 2:1.
In der zweiten Hälfte verflachte die Partie, bedingt durch einige Wechsel auf Seiten der Spielgemeinschaft, und auch die Kräfte ließen dann zusehends nach. Die Kölbl-Schützlinge erhöhten durch zwei Treffer von Michael Hödl auf 4:1.
Rainer Schuster (Trainer der SG Adlhausen/Langquaid II): "Der Sieg der Gäste geht zwar in Ordnung, fiel aber zu hoch aus. Unser Team zeigte eine engagierte Partie, was auch von den Verantwortlichen der Schöfweger bekundet wurde, und trat bei Weitem nicht wie ein A-Klassen-Letzter auf."
Anschließend verbrachten Spieler, Verantwortliche und Sportfreunde noch einige gemütliche Stunden im Waldstüberl. Das von Ehrenmitglied Konrad Schuster hervorragend zubereitete Essen und die Getränke wurden dabei von großzügigen Sponsoren übernommen.
SG Adlhausen / Langquaid: Dominik Eder - Ramazan Özkaraca, Jakub Kusiak, Simon Scheuerer, Bastian Blenke, Kursad Öcal, Tizian Lauerer, Severin Steger, Gent Zekoli, Tim Schultes, Veit Dürmeier; Abduallah Al Zuhairi (37.), Mehmet Yenil (37.), Aktin Berisha (46.), Andreas Marklstorfer (46.), Thomas Garhammer (53.) - Trainer: Rainer Schuster, Raphael Niedermeier
SV Schöfweg: Christoph Wenzl (6. Christoph Hones) - Thomas Furtmair, Martin Mühlbauer, Felix Schönhofer, Philipp Wildfeuer, Marcel Eder (46. Niklas Krammer), Sven Weinberger (70. Christian Schwankl), Maximilian Lösl (80. Lorenz Miedl), Simon Barth (60. Adrian Wittenzellner), Dominik Wildfeuer (46. Michael Hödl), Maximilian Baumann (46. Fabio Obermeier) - Trainer: Andreas Kölbl - Spielender Co-Trainer: Marcel Eder
Schiedsrichter: Matthias Ziegler (ATSV Kelheim) - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Tim Schultes (5.), 1:1 Felix Schönhofer (38.), 1:2 Maximilian Baumann (45.), 1:3 Michael Hödl (60.), 1:4 Michael Hödl (74.)