 2026-04-03T19:57:16.526Z

Spielbericht

SG Adlhausen/Langquaid II unterliegt klar

von Martin Zeilhofer · Gestern, 10:31 Uhr · 0 Leser

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ZF BKK
AK Mainburg
Abensberg II
SG Adlhausen
Sa., 04.04.2026, 18:00 Uhr
TSV Abensberg
TSV AbensbergAbensberg II
SG Adlhausen / Langquaid
SG Adlhausen / LangquaidSG Adlhausen
6
1
Abpfiff

1:6-Niederlage beim TSV Abensberg II

Beim vor Saisonbeginn hoch gewetteten Kreisklassen-Absteiger und derzeitigen Tabellensechsten TSV Abensberg II gab es für die sehr junge SG aus dem Laabertal nichts zu ernten. Den 2:0-Pausenstand erhöhten die Gastgeber kurz nach dem Wechsel mit einem Doppelschlag auf 4:0, so dass auch das letzte Fünkchen Hoffnung auf einen Punktgewinn schnell erlosch. Der unermüdliche Veit Dürmeier erzielte kurz vor Schluss den Ehrentreffer zum 1:6.

Am nächsten Samstag, 11. April, 14.00 Uhr, erwartet die Spielgemeinschaft den Tabellenzweiten und Aufstiegsanwärter SV Schwaig zum fälligen Meisterschaftsspiel in der A-Klasse Mainburg im Waldstadion und möchte diesem die Punkte streitig machen.