SG Adlhausen/Langquaid II unterliegt klar

1:6-Niederlage beim TSV Abensberg II

Beim vor Saisonbeginn hoch gewetteten Kreisklassen-Absteiger und derzeitigen Tabellensechsten TSV Abensberg II gab es für die sehr junge SG aus dem Laabertal nichts zu ernten. Den 2:0-Pausenstand erhöhten die Gastgeber kurz nach dem Wechsel mit einem Doppelschlag auf 4:0, so dass auch das letzte Fünkchen Hoffnung auf einen Punktgewinn schnell erlosch. Der unermüdliche Veit Dürmeier erzielte kurz vor Schluss den Ehrentreffer zum 1:6.