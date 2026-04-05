SG Adlhausen/Langquaid II unterliegt klar

1:6-Niederlage beim TSV Abensberg II
Beim vor Saisonbeginn hoch gewetteten Kreisklassen-Absteiger und derzeitigen Tabellensechsten TSV Abensberg II gab es für die sehr junge SG aus dem Laabertal nichts zu ernten. Den 2:0-Pausenstand erhöhten die Gastgeber kurz nach dem Wechsel mit einem Doppelschlag auf 4:0, so dass auch das letzte Fünkchen Hoffnung auf einen Punktgewinn schnell erlosch. Der unermüdliche Veit Dürmeier erzielte kurz vor Schluss den Ehrentreffer zum 1:6.
Am nächsten Samstag, 11. April, 14.00 Uhr, erwartet die Spielgemeinschaft den Tabellenzweiten und Aufstiegsanwärter SV Schwaig zum fälligen Meisterschaftsspiel in der A-Klasse Mainburg im Waldstadion und möchte diesem die Punkte streitig machen.