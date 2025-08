SG Adlhausen/Langquaid II unterliegt in Obersüßbach 1:3

Schluss-Viertel raubt der SG Adlhausen/Langquaid II den möglichen Punktgewinn. ----- Nach der guten Leistung gegen den Titelanwärter TSV Herrngiersdorf wollte das Schuster-/Niedermeier-Team aus dem Laabertal an diese anknüpfen, um vielleicht diesmal mit einem Punkt belohnt zu werden. Doch die SG blieb unter ihren Möglichkeiten, so dass mit zunehmender Spieldauer die Hoffnungen auf einen Punktgewinn geringer wurden.

Nach einer Ecke vereitelte in der 5. Minute SG-Keeper Lukas Pernpeintner sowohl bei einem Kopfball als auch beim Nachschuss aus drei Metern die frühe Obersüßbacher Führung. In der 23. Minute schließt Veit Dürmeier - nach Zuspiel von Edis Prelevic - zu zentral ab, um den einheimischen Schlussmann überwinden zu können. Die Führung der Gäste durch Polat Ötgün unterstützte der TSV-Goalie tatkräftig, da er den Ball durch die Beine passieren ließ. Nach einem vertikalen Pass in der 32. Minute tauchte Andreas Schranner frei vor dem SG-Gehäuse auf, schob die Kugel jedoch rechts vorbei. Fünf Minuten später hatte Sebastian Renner - nach schöner Vorarbeit von Severein Steger - den zweiten Treffer auf dem Fuß, als er den Torwart bereits umkurvt hatte, dann jedoch das Rechteck verfehlte.

Nach Wiederanpfiff durch Schiedsrichter Stefan Reitmaier (TSV Kronwinkl) hatten die Hausherren Glück, dass ein Foul des letzten Abwehrspielers am durchbrechenden Mehmet Bugra Yenil - vorausgegangen war ein Pass in die Tiefe von Edis Prelevic - nur mit gelber Karte bestraft wurde. Unmittelbar danach in der 49. Minute brachte eine flotte Kombination über John Schlüter und Sebastian Renner Veit Dürmeier in eine günstige Position, doch dessen Abschluss wurde auf der Linie geklärt.