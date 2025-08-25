SG Adlhausen/Langquaid II unterliegt in der Nachspielzeit

Unnötige 3:2-Niederlage bei TürkSpor Mainburg --- Unmittelbar vor ihrem ersten Saisonpunkt stand die SG Adlhausen/Langquaid II bei Türkspor Mainburg am 4. Spieltag der A-Klasse Mainburg. Das Trainerduo Schuster/Niedermeier hatte einer blutjungen Startelf - Durchschnittsalter unter 20 Jahre - das Vertrauen geschenkt, die sich dann ausgezeichnet schlug, aber dennoch ohne Punkt die Heimreise antreten musste. Dabei war ihr ein toller Auftakt geglückt: Polat Ötgün schickte in der 2. Minute Jonas Brunner - nach Verletzung und Urlaub im Wiederaufbau - in die Tiefe, der dann auf den Torschützen Tim Schultes querlegte, 0:1. Die Hausherren brauchten bis zur 32. Minute, ehe sie dank ihres Torjägers Emre Arslan gleichziehen konnten. Zehn Minuten nach Wiederanpfiff durch Schiedsrichter Mathias Gnoyhke (DJK SV Mirskofen) lagen die Labertaler wieder vorne, denn Tim Schultes hatte seinen Gegenspieler vernascht und aus acht Metern in die kurze Ecke getroffen, 1:2. Anschließend hätte die SG durch den agilen Jonas Brunner in zwei Situationen das wohl vorentscheidende 1:3 markieren können. Erneut sorgte Emre Arslan, nun in der 70. Minute, für den Gleichstand, als die SG-Defensive zu offen stand. In der Schlussphase wurde es dann im Georg-Seidl-Stadion hektisch. So kassierten - allesamt in der 88. Minute - Emre Arslan und Kursad Öcal jeweils eine Zeitstrafe und Türkspor-Trainer Ömer Tan die gelb-rote Karte zur Beruhigung der Gemüter. Danach in der zweiten der sieben Nachspielminuten gelang den Mainburgern durch den eingewechselten Bayram Aydin der schmeichelhafte Siegtreffer. Die Enttäuschung war bei den Spielern der SG danach recht groß, hatten sie dem klaren Favoriten doch einen Kampf auf Augenhöhe geliefert, ohne dafür die Früchte zu ernten.