SG Adlhausen/Langquaid II trennt sich 1:1 vom FC Teugn von Martin Zeilhofer · Heute, 13:42 Uhr · 0 Leser

Trotz später Anstoßzeit mussten die beiden Mannschaften am Freitagabend bei hohen Temperaturen ihr erstes Testspiel absolvieren, was ihnen nach den bisherigen wenigen Trainingseinheiten einiges abverlangte. Gegen den Nachbarn aus Teugn, zuletzt Siebter in der A-Klasse Kelheim mit einer ausgeglichenen Punktebilanz, bot das neue Trainergespann Raphael Niedermeier / Sam Telaku im Vergleich zur Vorsaison neun neue Akteure im 15 Spieler starken Kader auf.

Das Team um Kapitän Gent Zekoli geriet nach zehn Minuten durch den Teugner Torjäger Jonas Sergl in Rückstand, hatte danach durch Veit Dürmeier, Andreas Marklstorfer, Lorenz Steinberger und Sami Telaku einige Möglichkeiten noch vor der Halbzeit den Ausgleich zu erzielen. Dieser gelang im zweiten Durchgang, als Veit Dürmeier in der 76. Minute einen Diagonalball von Sami Telaku geschickt verarbeitete und zum 1:1-Gleichstand einnetzte.