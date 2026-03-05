SG Adlhausen/Langquaid II testet zum zweiten Mal

Vorbereitungsspiel gegen TV Schierling II in Adlhausen am Freitagabend ---- Nachdem sich die "Zweite" beim 1:4 gegen den Kreisligisten SV Schöweg in der Vorwoche durchaus gut präsentiert hatte, folgt der zweite Test gegen den Nachbarn TV Schierling II. Die Oberpfälzer, die nach ihrem Abstieg in die A-Klasse dort den fünften Rang einnehmen, haben wie die Hausherren eine sehr junge Mannschaft - Durchschnittsalter zuletzt 20,44 Jahre - zur Verfügung. In ihren beiden bisherigen Testpartien unterlagen sie zuhause der SG Griesbach/ Steinberg und der SG Großmuß/Hausen jeweils mit 1:2.

Bei der heimischen Spielgemeinschaft fehlen neben einigen Verletzten auch Akteure, die im Trainingslager nahe Tarragona an der Ostküste Spaniens weilen und möglicherwiese durch nicht mitgereiste Spieler aus dem Bezirksligakader ersetzt werden. Das Team des Trainergespanns Rainer Schuster/Raphael Niedermeier möchte dem leicht favorisierten Kontrahenten so lange wie möglich Paroli bieten und auf der Adlhausener Anlage positiv überraschen.

Schiedsrichter des Testspiels, das um 18.30 Uhr auf Platz 2 der Sportanlage in Adlhausen beginnt, ist Maximilian Kremser (TSV Rottenburg a. d. Laaber).