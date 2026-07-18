SG Adlhausen/Langquaid II testet gegen Mitterfecking in Langquaid von Martin Zeilhofer · Heute, 10:54 Uhr · 0 Leser

Mit dem SC Mitterfecking erscheint ein A-Klassen-Team aus der unmittelbaren Nachbarschaft als Testspielpartner bei der SG Adlhausen/Langquaid II. Die Gäste, die der Spielgruppe Kelheim angehören, wollen nach ihrem eher unterdurchschnittlichen Abschneiden in der Vorsaison - ähnlich wie die einheimischen SGler - den Anschluss an das Tabellenmittelfeld herstellen und haben mit ihren acht Neuverpflichtungen, wozu auch der von der SpVgg Weltenburg gekommene Coach Michael Ossmann zählt, ein deutliches Zeichen gesetzt. Freilich müssen die sieben - meist höherklassig aktiv gewesenen - Akteure sich erst im neuen Umfeld zurechtfinden. Die beiden letztjährigen Top-Torschützen Kevin Geißler (8 Tore / 11 Assists) und Niko Zellhuber (6/2) zählen weiterhin zum Stamm und sollten sich einer besonderen Bewachung durch die SG-Defensive erfreuen.

Die Spielgemeinschaft, die sich unter dem veränderten Leitungsteam viel vorgenommen hat und den Tabellen-Kellerbereich nach drei Jahren dauerhaft verlassen will, setzt in der "Zweiten" vor allem auf einsatzwillige und mannschaftsdienliche Spieler, die sich ihre Grundlagen in regelmäßigen Trainingseinheiten schaffen und gegen starke Kontrahenten in der A-Klasse Mallersdorf auch auf den Platz bringen. Ab Sonntag, 9. August, wartet ein anspruchsvolles Startprogramm, denn mit SV Altheim, SV Eggmühl und SV Essenbach sowie dem Titelanwärter SG Hofkirchen/Hainsbach kommen ausnahmslos ambitionierte Teams auf die Niedermeier-/Telaku-Mannen zu.