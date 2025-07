SG Adlhausen/Langquaid II steht kurz vor Überraschung

Zum Auftakt in der A-Klasse Mainburg erwartete der klare Außenseiter SG Adlhausen/Langquaid II den letztjährigen Vizemeister TSV Herrngiersdorf, der auch heuer zu den Top-Favoriten in der Spielklasse zählt. Die Hausherren mit elf Spielern im Alter bis zu 20 Jahren im Aufgebot hatten Glück, als in der 2. Minute Dominik Fischl mit einem Kopfball nach einer Ecke am Gebälk scheiterte. Die von Routinier Florian Brettner gut organisierte SG-Abwehr hatte aber danach die gefährliche Herrngiersdorfer Offensive weitgehend im Griff, während der SG-Angriff nur selten den gegnerischen Kasten bedrohen konnte. In der 21. Minute forderte Severin Steger mit einem mächtigen, noch leicht abgefälschten Freistoß aus über 30 Metern Gäste-Schlussmann Maxim Dialler zu einer Glanzparade. Nach einer halben Stunde stand Philipp Paintner zweimal vor dem Führungstreffer: Zunächst machte Keeper Lukas Pernpeintner seine Kopfballchance zunichte und kurz danach stand zum zweiten Mal die Querlatte einem Torerfolg im Wege. Die Kontermöglichkeiten über Polat Ötgün, Veit Dürmeier und Gent Zekoli waren vorhanden, wurden aber nicht zu Ende gespielt. Eine Zweikampfsituation an der Strafraumgrenze zog eine strittige Zeitstrafe für Severin Steger und einen Freistoß in der 41. Minute nach sich, der außerhalb des rechten Pfostens einschlug.